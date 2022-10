Hellfest 2023 : quels pass en vente et à quelle heure le 18 octobre ?

HELLFEST. Le festival de métal met en vente 55 000 pass le mardi 18 octobre 2022, pour la 16e édition du Hellfest à Clisson en 2023. Type de billets, horaire, tenez-vous prêts !

[Mis à jour le 12 octobre 2022 à 14h15] Mardi 11 octobre, les organisateurs du Hellfest ont annoncé l'ouverture de la billetterie de la 16e édition du Hellfest à la date du mardi 18 octobre 2022, une semaine après avoir annoncé que le festival de métal se déroulerait sur 4 jours, du 15 au 18 juin 2023. A cette occasion, 55 000 pass seront mis en vente à partir de 13 heures pétantes. Comme chaque année, les places seront vendues à la vitesse de la lumière sur tickets.hellfest.fr avec deux types de pass au choix pour cette vente :

le pass 4 jours classique pour les 17 ans et + ,

, le pass pack Collector comprenant un pass 4 jours plein tarif et une édition collector du livre Hellfest - La Bible en précommande , exclusivement disponible lors de cette mise en vente et dont la date de sortie est prévue pour le 8 novembre.

, exclusivement disponible lors de cette mise en vente et dont la date de sortie est prévue pour le 8 novembre. Attention, seuls 2 pass 4 jours ou un pass 4 jours et 1 pack collector pourront être achetés par la même personne. Enfin, "les Pack Transport ne sont plus proposés à partir de cette année", annonce le Hellfest.

La grande messe du metal qui prend place sur les terres de Clisson en Loire-Atlantique a lieu habituellement sur 3 jours. Nouveauté pour 2023 : le Hellfest se déroulera sur quatre jours, du jeudi 15 au dimanche 18 juin 2023. Les organisateurs ont donc ajouté une journée supplémentaire, qui laisse présager des grosses pointures, au grand bonheur des festivaliers.

Les organisateurs ouvrent la billetterie du Hellfest le mardi 18 octobre, huit mois avant le lancement du festival qui se déroulera les 15, 16, 17 et 18 juin prochain, à Clisson. La programmation ne sera pas dévoilée, un choix assumé par l'organisation.

L'équipe du Hellfest a annoncé que l'ensemble de la programmation "sera dévoilé à la fin de l'année 2022" et d'ajouter que "les concerts de la journée du jeudi 15 juin débuteront dans le milieu d'après-midi sur les 6 scènes du festival. Le programme complet de la journée sera dévoilé en même temps que l'annonce de la programmation 2023". Si aucun nom n'a été annoncé officiellement pour le moment, des prédictions vont bon train. Parmi les noms qui circulent : Pantera, Slipknot, System of a Down ou encore Rage Against the Machine.

Linternaute.com a réalisé le reportage photo ci-dessus les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, pour vous faire revivre le show des groupes mémorables qui ont défilé sur les Mainstages lors de la dernière semaine de la double-édition anniversaire, avant la venue de Metallica en guise de bouquet final !