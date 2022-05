Nuit des Musées 2022 : programme à Paris et près de chez vous [CARTE]

NUIT DES MUSEES. La 18e édition de la Nuit européenne des musées est lancée ce samedi 14 mai jusqu'à minuit. Des musées à Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon et à travers la France ouvrent leurs portes. Consultez la carte et la sélection du programme.

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 17h01] Cette 18e édition de la Nuit des Musées est l'occasion de découvrir les richesses des collections à des heures inhabituelles et ceci gratuitement. Pour cette nuit un peu particulière, plus de 1 000 musées ouvrent exceptionnellement leurs portes jusqu'à une heure du matin et proposent des animations inédites au public.

Cette année encore, dans le cadre de l'opération "La classe, l'œuvre !" des élèves présenteront leurs créations autour d'une œuvre ou d'un objet conservé dans les collections des musées participant à l'opération. Mené en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, ce dispositif permet aux élèves de devenir, le temps d'une nuit, des médiateurs culturels et de partager le travail artistique et culturel mené tout au long de l'année avec leurs enseignants.

Au programme, des visites commentées, des conférences, des lectures, des concerts, des ateliers d'initiation ou encore, des mapping vidéos sont proposés dans les musées participants à l'opération à Paris, Lyon, Nice, Toulouse et dans bien d'autres villes de France. Comment s'y retrouver parmi la multitude d'événements proposés ?

Quelle est la programmation de la Nuit des Musées 2022 ?

Le Ministère de la Culture et de la Communication met à disposition la carte interactive ci-dessous afin de trouver l'événement de la Nuit Européenne des Musées qui vous correspond. Grâce à la géolocalisation, vous pourrez découvrir les événements qui se déroulent autour de vous ou bien effectuer votre recherche par ville de France. Découvrez sans plus attendre le détail de la programmation à proximité ainsi que nos sélections de musées par grandes villes de France grâce au sommaire ci-contre.

En Île-de-France, ce sont près de 400 animations gratuites dans près de 140 musées, Maisons des Illustres, lieux d'exposition et centres culturels étrangers à Paris, qui attendent le public. Les musées parisiens qui participent à l'évènement sont très nombreux, à l'image du musée de l'Ordre de la Libération, mais il y aura de quoi faire également dans les villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse ou Nice.

La capitale met ses plus beaux musées à l'honneur durant l'événement. Parmi ceux-ci, le musée de l'Ordre de la Libération proposera de suivre des comédiens incarnant des grandes figures de la Seconde Guerre mondiale. Le musée de Cluny national sur le Moyen Âge invite le musicien Frédéric Nogray à réaliser une performance musicale de 3 heures au cœur de la salle froide des thermes antiques de Lutèce appelée "frigidarium", à travers une déambulation aux doux sons de bols chantants en cristal.

En Île-de-France, il ne faudra pas manquer de visiter à Boulogne-Billancourt, le musée départemental Albert-Kahn, qui a imaginé depuis sa réouverture une nouvelle exposition permanente de 1 000 m², proposant une plongée dans l'univers d'Albert Kahn, mêlant images et patrimoine naturel. Des visites guidées seront proposées à cette occasion le 14 mai. Mais le public pourra également découvrir l'exposition temporaire "Autour du monde, la traversée des images d'Albert Kahn à Curiosity".

Voici une sélection des musées qui participeront à la programmation de la Nuit des Musées à Lyon :

Le musée des Confluences vous invite à participer à une nuit magique avec tours de magies, spectacles de mentalisme et hologrammes fantastiques, et à découvrir son exposition temporaire sur les magies du monde et son architecture de 19h à minuit. Tout le programme.

Le Musée des Confluences de Lyon durant la Nuit des Musées. © BONY/SIPA

Le musée d'art contemporain de Lyon ouvre ses portes de 18h à 23h pour vous permettre de profiter pleinement de ses 5 expositions. Programme.

ouvre ses portes de 18h à 23h pour vous permettre de profiter pleinement de ses 5 expositions. Programme. Le musée des Beaux-Arts de Lyon invite à parcourir ses collections permanentes en partenariat avec l'École supérieure d'arts appliqués La Martinière-Diderot et les étudiants du Diplôme supérieur d'arts appliqués Design Espace, de 19h à 23h.

Voici une sélection des musées qui participeront à la programmation de la Nuit des Musées à Marseille :

Le musée de l'Observatoire historique organise une soirée d'observation de la Lune au télescope de 21h à minuit et la visite des instruments historiques de l'observatoire. Réservation obligatoire.

organise une soirée d'observation de la Lune au télescope de 21h à minuit et la visite des instruments historiques de l'observatoire. Réservation obligatoire. Le musée des Beaux-Arts de Marseille propose de découvrir son exposition consacrée à Théodule Ribot ainsi qu'un concert de l'ensemble vocal féminin Misé Babilha.

propose de découvrir son exposition consacrée à Théodule Ribot ainsi qu'un concert de l'ensemble vocal féminin Misé Babilha. Les musées municipaux Château Borély, Grobet-Labadié, Histoire de Marseille et le Préau des Accoules ouvrent également gratuitement leurs portes à 19h jusqu'à minuit (sauf 22h pour le Préau des Accoules) ce samedi 14 mai.

A Valenciennes dans les Hauts-de-France, le musée des Beaux-Arts actuellement en travaux de rénovation jusqu'en 2025, réouvre exceptionnellement ses portes le temps de cette soirée du 14 mai avec l'exposition ULTRAVIOLETS imaginée pour l'occasion. Des œuvres majeures sont éclairées à la lueur de rayons ultraviolets ! Une démarche originale ponctuée d'ateliers et de visites guidées destinés à tous les publics.

A Grenoble en Rhône-Alpes, le musée de l'ancien évêché vous plongera sur les traces d'un fantôme, échappant aux gardiens et semant la terreur.

La Nuit européenne des Musées a été créée en 2005 par le Ministère de la Culture et de la Communication et elle fêtera cette année sa 18e édition le samedi 14 mai.

La Nuit des Musées est un événement totalement gratuit qui a lieu chaque année depuis 17 ans.