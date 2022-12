Vacances de Noël 2022-2023 : les dates par zone, où partir ?

Quelle est la date des vacances de Noël dans le calendrier scolaire 2022-2023 ? Les vacances de Noël ont-elles lieu aux mêmes dates pour la zone A, B et C ? Où partir à Noël, au soleil ou pas ?

[Mis à jour le 13 décembre 2022 à 18h33] Le premier week-end des vacances de Noël commence ce samedi 17 décembre 2022 pour toutes les zones confondues (A, B et C). La reprise des cours est quant à elle prévue pour le mardi 3 janvier 2023. Les vacances de Noël se déroulent à la même date pour les élèves de la zone A, B et C. Elles seront l'occasion de passer du bon temps en famille ou de partir à la découverte d'une nouvelle destination. Espagne, Maroc, Thaïlande, Floride... Il est toutefois toujours nécessaire de se renseigner sur les conditions d'entrée dans le pays en fonction de la destination choisie. En effet, de nombreux pays prennent la décision d'imposer des restrictions en cas de hausse des cas de Covid-19. Consultez notre sélection des meilleures destinations ci-dessous :

Les vacances de Noël 2022-2023 se déroulent cette année du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus pour les trois zones. Ensuite, les vacances de février (ou vacances d'hiver) auront lieu entre le 4 février et le 5 mars 2023 en fonction de votre zone (A, B ou C).

Temps maussade, forte baisse de températures, fatigue… L'entrée dans la période hivernale peut parfois être difficile à vivre. Pour se changer les idées à un saut de puce ou à plusieurs heures d'avion, de nombreux choix de voyage s'offrent à vous. En Europe, imprégnez-vous de l'esprit de Noël en Allemagne, en Norvège, en Autriche ou encore en Slovénie ou consultez notre sélection hivernale ci-dessous :

A la recherche de températures estivales, envolez-vous vers le Portugal, les Açores ou encore la Grèce en attendant de pouvoir partir à la découverte de destinations lointaines. En couple, en famille ou entre amis, profitez également des vacances de Noël pour aller faire les soldes à Londres ou à Bruxelles et dénicher des vêtements et autres objets de décoration à petits prix.