Atelier des Lumières 2022 : tout savoir sur l'expo "Tintin, l'aventure immersive"

ATELIER DES LUMIERES. Du 21 octobre au 20 novembre 2022, la création immersive "Tintin, l'aventure immersive" met à l'honneur le célèbre reporter à la houppette. Projection, horaires, prix des billets, toutes les infos pratiques.

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 17h40] L'Atelier des Lumières propose une création unique consacrée aux aventures de Tintin, le plus célèbre des reporters, du 21 octobre au 20 novembre 2022. Tintinimaginatio, titulaire exclusif mondial des droits d'exploitation et de représentation de l'œuvre d'Hergé, s'est associé à Culturespaces, pionnier dans la création d'expositions immersives uniques au monde, pour proposer cette création spécialement conçue pour le centre d'art numérique parisien. Découvrez plus bas les infos pratiques et notre reportage en images de la projection actuellement en cours sur Cézanne.

Intitulée "Tintin, l'aventure immersive", la création de l'Atelier des Lumières permettra "aux petits comme aux grands... de 7 à 77 ans, de se (re)plonger dans l'univers créatif et fictionnel de l'un des plus grands auteurs de bande dessinée du XXe siècle, depuis la première édition de Tintin au pays des Soviets en 1929 jusqu'aux parutions les plus récentes", explique le communiqué de presse.

Par le biais du procédé mêlant art et musique de l'équipement AMIEX® (Art Music & Immersive Experience), le visiteur se retrouve plongé à grande échelle au cœur de milliers d'images de la saga projetés du sol au plafond par 140 vidéoprojecteurs, allant jusqu'à 10 mètres de hauteur sur une surface de 3 300 m². Au cours de la projection, Tintin, Milou, capitaine Haddock, les Dupondt, le professeur Tournesol, la Castafiore et bien d'autres encore s'emparent des sols et des murs de l'ancienne fonderie de L'Atelier des Lumières de Paris.

Du 21 octobre au 20 novembre 2022, la projection "Tintin, l'aventure immersive" est projetée en continu les mercredi et samedi de 10h à 22h, le dimanche de 10h à 19h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h30 à 22h.

L'Atelier des Lumières est gratuit pour les moins de 5 ans, sur présentation d'un justificatif. Les tarifs enfants, adultes et seniors sont les suivants :

Plein tarif : 16 euros

Tarif jeune (5-25 ans) : 11 euros.

Tarif sénior (+ de 65 ans) : 15 euros

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, carte d'invalidité, pass Education) : 13 euros

Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes de 5 à 25 ans) : 48 euros

Gratuit pour les moins de 5 ans.

. Toutes les visites sont sur réservation obligatoire.

Jusqu'au 1er janvier 2023, la projection de "Cézanne, lumière de Provence" propose d'admirer les œuvres plus significatives de Cézanne, père de l'art moderne (1839-1906) tels que Les joueurs de cartes (1890-95) et Les grandes baigneuses (vers 1906). La projection, d'une quarantaine de minutes, suit le fil rouge de la nature vers la Provence et la Sainte-Victoire. En seconde partie, l'exposition courte "Kandinsky, l'odyssée de l'abstrait", réalisée par Virginie Martin et mise en scène par Cutback, est une véritable invitation au voyage dans le cosmos intérieur du peintre prolifique russe de l'art abstrait. Voir notre reportage en photos :

L'Atelier des Lumières est ouvert tous les jours, du lundi au jeudi de 10h à 18h, du vendredi au samedi de 10h à 22h, le dimanche de 10h à 19h. Les expositions sont projetées en continu.

Combien de temps dure une visite à l'Atelier des Lumières ?

Il faut compter une heure de visite en tout. La visite actuelle de l'exposition "Cézanne, lumière de Provence" de l'Atelier des Lumières dure 40 minutes. Elle est suivie de la projection : "Kandinsky, l'odyssée de l'abstrait" d'une dizaine de minutes.

Les stations de métro les plus proches de l'Atelier des Lumières sont Rue Saint-Maur sur la ligne 3, Père Lachaise sur la ligne 2, Voltaire et Saint-Ambroise sur la ligne 9. Les bus qui desservent l'Atelier des Lumières sont les lignes 46, 56, 61 et 69.

Adresse : 38, rue Saint-Maur, 75011 Paris

: 38, rue Saint-Maur, 75011 Paris Tél : 01 80 98 46 00

: 01 80 98 46 00 Site web : www.atelier-lumieres.com

Jusqu'au 2 janvier 2022, le programme long "Dalí, l'énigme sans fin" réunissait les œuvres de près de 60 années créatrices du maître catalan, des Montres molles au Visage de Mae West en passant par Léda Atomique et La tentation de Saint Antoine, exposées à travers le monde (Fondation Dalí à Figueres, The Dalí Museum en Floride, Musée Reina Sofía à Madrid ou encore, le MoMA à New-York). À travers un parcours thématique, le visiteur était plongé dans les paysages surréalistes et métaphysiques de Salvador Dalí, inspiré des grands maîtres de la peinture tels que Vélasquez, Raphaël, Vermeer ou Millet. La musique du groupe légendaire Pink Floyd rythmait la mise en mouvement des images de séquence en séquence. L'expérience immersive durait une quarantaine de minutes, suivie d'une courte projection de l'œuvre de l'architecte Gaudí, mise en scène par Cutback.

Jusqu'au 31 décembre 2020, l'exposition "Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée" dévoilait les toiles d'une vingtaine d'artistes à L'Atelier des Lumières, de Renoir à Chagall, en passant par Monet, Pissarro, Matisse, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, le tout en mouvement et en musique. En 7 séquences et une quarantaine de minutes, le visiteur était emporté d'un courant artistique à un autre : de l'impressionnisme à Chagall, l'un des plus grands coloristes de l'art moderne. La projection était suivie de l'exposition d'une vingtaine de minutes, "L'infini Bleu" d'Yves Klein et de "Journey" du collectif turc Nohlab, qui a remporté le prix Immersive Art Festival le 24 octobre 2020, dédié au digital design immersif, à L'Atelier des Lumières. Voir notre reportage :

Génie ignoré de son vivant, Van Gogh a peint plus de 2 000 tableaux pendant les 10 dernières années de sa vie, avant qu'il ne mette fin à ses jours en 1890. L'exposition "Van Gogh, La nuit étoilée", qui s'est terminée le 31 décembre 2019, a retracé ces années créatrices durant ses séjours à Nuenen, Paris, Arles, ou encore Saint-Rémy-de-Provence et Auvers-sur-Oise. Le visiteur voyageait durant 30 minutes au cœur de ses œuvres, depuis ses débuts (les "Mangeurs de pommes de terre" en 1885), jusqu'à sa maturité ("Tournesols" en 1888) en passant par ses fameuses toiles de la "Nuit étoilée" en 1889 et "La Chambre à coucher" en 1889. La projection jonglait entre l'ombre et la lumière, des paysages ensoleillés et des nocturnes, des portraits et des natures mortes. Voir notre reportage :