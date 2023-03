"Pleine lune 2023 : les effets sur votre signe astro en mars"

PLEINE LUNE. La dernière pleine lune de l'hiver s'est produite ce mardi 7 mars 2023. Surnommée lune des vers et placée sous le signe astrologique de la Vierge, elle a impacté de nombreux signes astrologiques.

[Mis à jour le 7 mars 2023 à 19h23] Chaque mois de l'année a son unique pleine lune et celle de mars s'est produite ce mardi 7 mars en pleine journée et était placée sous la constellation de la Vierge. D'un signe astrologique à l'autre, ce phénomène astronomique, qui a pour effet de nous pousser à nous recentrer sur notre bien-être corporel et émotionnel, ne produirait soit disant pas le même résultat. Pour l'astrologue Joyce Duval de Femme Actuelle, ce phénomène astronomique du 7 mars a représenté une sonnette d'alarme : "Quand tout va bien, on ne la sent pas passer, mais quand on est inquiet, les énergies sont décuplées et cela veut dire qu'on a un problème". Avis à tous les signes du zodiaque, il est donc temps de rentrer dans l'introspection.

Mais cette pleine lune de mars a aussi eu des effets bénéfiques : "il peut y avoir de la chance aux jeux, de la chance avec les autres, des contacts qui peuvent se faire", annoncait encore Joyce Duval. Vous en saurez plus ci-dessous en fonction de votre signe astrologique, ainsi que les effets plus généraux de la pleine Lune sur votre corps.

Cette pleine Lune de Mars a eu un effet purificateur, associée au signe de Terre de la Vierge. En somme, cette pleine Lune a poussé tous les signes à faire le bilan, sur le plan physique et intellectuel, mais également à se projeter dans l'avenir. Consulter les effets de la pleine lune de mars signe par signe :

La pleine Lune du mardi 7 mars 2023 s'est produit précisément à 13 heures 40 minutes et 22 secondes, le moment où l'alignement Terre-Lune-Soleil était parfait. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Appelée "Pleine Lune des Vers" par les tribus amérindiennes, la pleine lune de mars fait référence à la période de l'année où le sol dégèle et les vers remontent à la surface de la terre lorsqu'il pleut.

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la Lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont ces effets de la pleine lune sur notre organisme et notre humeur ?

L'influence de la Lune sur la vie terrestre est réelle et prouvée scientifiquement, notamment son rôle dans le cycle des marées. Le cycle lunaire aurait un réel impact sur notre corps, notre humeur et la nature : insomnie, agressivité, marées, jardinage, pousse des cheveux, déclenchement des accouchements.... On vous aide à démêler le vrai du faux !

La pleine lune peut faire augmenter le PH du corps humain. D'après les travaux de la biophysicienne Jeanne Rousseau, le PH de l'organisme augmente (transpiration, bile, salive, urine) durant la pleine lune, et diminue durant la nouvelle lune. C'est pourquoi il est constaté une recrudescence d'infections urinaires à cette phase lunaire.

Les cycles menstruels de la femme peuvent être perturbés durant la pleine lune, car il existerait en effet une corrélation entre le cycle menstruel "supérieur à 27 jours" et le cycle lunaire (de 29,5 jours), d'après une étude du magazine scientifique Science Advance. Effectuée sur 300 femmes, l'étude prouve une synchronisation par intermittence. Mais "avec l'âge et l'exposition à la lumière artificielle nocturne, les cycles menstruels raccourcissent et perdent cette synchronisation. Nous supposons que dans les temps anciens, le comportement reproductif humain était synchrone avec la Lune, mais que nos modes de vie modernes ont modifié la physiologie et le comportement reproductifs".

La pleine lune dérègle l'horloge biologique interne, augmentant le temps d'endormissement de 5 minutes, réduisant la durée du sommeil de 20 minutes environ et diminuant de 30% le temps de sommeil profond, selon une étude réalisée en 2013 par la revue Current Biology.

Stress, anxiété... L'humeur peut changer durant la phase de la pleine lune, étant donné que cette dernière provoque des troubles du sommeil. Mais chaque individu réagit plus ou moins à ses effets, on parle alors de "luno-sensibilité". On dira de celui qui réagit le plus fortement à cette influence sur son humeur qu'il est "mal luné". En revanche, aucune étude scientifique n'a réussi à prouver un rapport entre la Lune et l'agressivité. Non, la pleine lune n'altère pas votre santé mentale : "Nous ne comptons pas davantage de patients psychiatriques aux urgences les nuits de pleine lune" a déclaré Matthieu Hein, psychiatre spécialisé dans les troubles du sommeil et les maladies mentales à l'hôpital Erasme, à la RTBF en juillet 2019.

Si les divinités lunaires ont, depuis la nuit des temps, été associées à la fertilité, à l'image de Chandra pour les hindouistes, d'Artémis pour les Grecs ou encore de Mama Quilla pour les Incas, c'est parce que le cycle lunaire a une temporalité très proche du cycle menstruel. En effet, un cycle lunaire dure 29 jours et 12 heures, et un cycle menstruel environ 28 jours. Les légendes racontaient alors que la nouvelle lune correspondait à l'arrivée des règles, donc d'un nouveau cycle menstruel, pendant que la pleine lune était le jour de l'ovulation, le plus fertile du cycle menstruel.

Dans les tribus amérindiennes, les cycles menstruels des femmes étaient calqués sur le cycle de la Lune, et des textes datant du Moyen Âge relatent cette même expérience de "synchronisation menstruelle", lorsque des femmes vivaient ensemble. Mais il faut souligner qu'à l'époque, le cycle physiologique du corps dépendait de la lumière naturelle de la Lune et non artificielle, comme c'est le cas actuellement depuis l'invention de l'électricité. Le cycle féminin est-il naturellement dépendant du cycle lunaire de nos jours ? Il n'existe à ce jour aucune preuve scientifique établissant avec certitude ce lien.

Alors que la croyance populaire parle d'un déclenchement des accouchements les soirs de pleine lune, aucune étude scientifique n'a apporté de résultats probants pour prouver un lien entre la pleine lune et le nombre de naissances.

La pleine lune joue un rôle incontestable sur les marées. A la surface de la terre, l'eau est soumise à l'attraction de la Lune, et la position de cette dernière détermine les marées.. À la pleine lune, le Soleil, la Lune et la Terre étant alignés, les forces d'attraction s'additionnent, engendrant des marées plus importantes.

La pleine lune a son rôle à jouer dans le développement des végétaux. Selon Sciences et Avenir, "l'influence du circalunaire (rythme biologique basé sur le cycle de la Lune)" existe sur les végétaux comme sur les humains. "La lumière lunaire a un effet sur la physiologie des plantes" (la germination), l'absorption d'eau et le taux de production de sucre des plantes, favorisant sa croissance et son rendement. "Jardiner en prenant en compte les cycles de ce satellite pourrait donc se révéler fort utile" a conclu la revue dans son article.

Paradoxalement, couper ses cheveux les soirs de pleine lune pour qu'ils repoussent plus vite n'a pas été prouvé scientifiquement, même si de nombreux coiffeurs recommandent de couper les cheveux pendant la pleine lune afin de renforcer leur structure.

La pleine lune est l'une des 4 phases de la Lune en fonction de sa position par rapport au Soleil : premier quartier, pleine lune, dernier quartier, nouvelle Lune. Durant la pleine lune, le Soleil, la Terre et la Lune sont approximativement alignés. Ainsi, la face visible de la Lune depuis la Terre apparaît totalement illuminée par le Soleil. La nouvelle lune est, à l'inverse, la phase durant laquelle la Lune n'est pas visible depuis la Terre. Le retour à une même phase se fait environ tous les 29 jours et 12 heures.

L'année 2023 est une année à 13 pleines lunes (deux survenant au mois d'août). Voici en détail les dates et heures des prochaines pleines lunes en 2023 :