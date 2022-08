Nouvelle lune 2022 : les signes impactés par ses effets en août

NOUVELLE LUNE. L'astre invisible était placée sous le signe de la Vierge samedi dernier. Quels sont les effets du phénomène de la nouvelle lune sur votre signe astrologique et sur votre corps ?

[Mis à jour le 30 août 2022 à 14h11] La dernière nouvelle lune avant l'équinoxe d'Automne qui s'est produite le samedi 27 août se trouvait dans la constellation de la Vierge, insufflant, selon les astrologues, un nouveau départ. Cette phase d'introspection que nous offre l'astre invisible nous aide à faire le point avant de concrétiser de nouveaux projets. Et ça tombe bien, c'est la rentrée ! Le mot d'ordre est la réorganisation : cette nouvelle lune aurait insufflé un "nouvel état d'esprit" pour "réorganiser votre routine" et vous aider "à être plus fonctionnel dans votre quotidien", selon Marie France.

"Certains natifs ressentiront le besoin pressant de se libérer d'une relation affective ou peut-être de casser un contrat qui ne leur convient pas, enfin d'entamer une rentrée professionnelle différente" ont prédit les astrologues d'Astro Center. "Il est donc temps de clarifier les situations, de raisonner pour trouver une solution plutôt que de critiquer, couper les cheveux en quatre et rester dans l'immobilité faute de savoir quoi faire", précise l'astrologue de Femme Actuelle Joyce Duval. Quels signes astrologiques ont profité de la bonne influence de cette nouvelle lune ? Lesquels à l'inverse, ont dû faire attention à l'astre invisible ?

Si l'introspection est collective, cette pleine Lune a eu plus ou moins une emprise selon le signe solaire de chacun. Ses effets ont été décuplés pour les natifs de la Vierge pour qui la nouvelle Lune était synonyme de réussite dans la réalisation de nouveaux projets, selon les astrologues de Cosmopolitan. L'astre lunaire bousculait la Vierge pour le mieux : il est temps "de prendre des décisions importantes", commentaient les astrologues du site Aufeminin. Quant au Capricorne, cette nouvelle lune lui insufflait un moyen d'améliorer son quotidien, et pour le Taureau, elle garantissait "un soutien solide pour tous ces plans qui concernent les naissances nouvelles et futures, réelles ou métaphoriques".

A l'inverse, Gémeaux, Poissons et Sagittaire ont dû être prudents avec cette nouvelle lune. "Attention aux accès de colère" pour le Gémeaux, à la communication dans la relation amoureuse pour le Poissons et au manque de recul pour le Sagittaire !

A quelle heure s'est produit la nouvelle lune du 27 août 2022 ?

Samedi 27 août à 10 heures 17 minutes et 8 secondes précisément s'est produit la nouvelle lune. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Quels sont les effets de la nouvelle lune ?

Si les scientifiques ne valident pas la théorie des effets de la lune sur tel ou tel signe astrologique, elle exercerait bien une influence magnéto-gravitationnelle sur le vivant. Quels sont les effets de la nouvelle lune sur notre organisme ? Dans notre dossier ci-dessous, vous saurez tout des effets scientifiquement prouvés de la nouvelle lune, des dates et des heures des prochaines de l'année.

Quel effet de la nouvelle lune sur le sommeil ?

Si la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire, elle aurait également des effets sur notre sommeil, selon les scientifiques. En effet, une étude réalisée par des chercheurs de la Sahlgrenska Academy de l'Université de Göteborg en Suède entre janvier 2007 et novembre 2009 a relevé "un allongement de la durée du sommeil paradoxal de 30 minutes" durant la phase de la nouvelle lune. A contrario, durant la phase de la pleine lune, l'étude a observé "une diminution du temps de sommeil de 25 minutes", rapporte la revue Sciences et Avenir.

Quel effet de la nouvelle lune sur les marées ?

La nouvelle lune a une influence également sur les marées. Les grandes marées se produisent toujours lors des périodes syzygie, lorsque la lune et le soleil se trouvent en conjonction (nouvelle lune) ou en opposition (pleine lune) dans le même axe avec la terre.

Qu'est ce qu'une nouvelle lune ?

La nouvelle lune, l'une des quatre phases de la lune en fonction de son positionnement face au soleil, se produit lorsque la lune est positionnée entre la terre et le soleil. Ainsi, sa face visible depuis la terre n'est pas du tout illuminée par le soleil. Elle est alors difficilement observable à l'œil nu mais est une phase intéressante à l'observation astronomique, car la lumière de la lune nuit à l'observation du ciel. Le retour à cette même phase de la lune (période synodique qui correspond à la durée entre deux phases identiques consécutives de la Lune) se produit environ tous les 29 jours et 12 heures.

Quel est le calendrier des nouvelles lunes en 2022 ?

La prochaine nouvelle lune aura lieu le dimanche 25 septembre. Voici en détail les dates et heures des prochaines nouvelles lunes en 2022 :