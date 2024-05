Nouvelle lune du 8 mai 2024 : ces signes devront mettre les bouchées doubles

La nouvelle lune en Taureau du mois de mai apporte son lot d'énergies et de changements dans nos vies. Pour certains signes, cette lunaison sera synonyme de calme et de repos tandis que pour d'autres, la période sera plus agitée.

Cette année, le pont de l'Ascension débutera par une nouvelle Lune prévue le mercredi 8 mai à 05h21, selon l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), dans le signe du Taureau. Préparez-vous à revoir vos plans pour ce week-end prolongé tant attendu car cette nouvelle lune pourrait bien vous imposer un nouveau rythme essentiel à votre équilibre personnel.

Ne vous méprenez pas, d'après Isabelle Elvira, astrologue pour le magazine Femme Actuelle, cette nouvelle lune ne vous invite pas à vous jeter à corps perdu dans une nouvelle aventure ou à profiter de ces jours fériés pour partir sur un coup de tête de l'autre côté du globe. Au contraire, elle suggère plutôt de "s'ancrer", afin de "se poser dans l'instant présent". Si la majorité des signes profiteront donc de cette lunaison et du pont qui s'ensuit pour se ressourcer, et passer des moments de qualité avec les gens qui comptent dans leur vie, d'autres devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs. Découvrez si votre signe fait partie de ceux pour qui la nouvelle lune va apporter du changement !

Une période de quiétude et de sérénité pour la majorité des signes

Parmi tous les signes du zodiaque, deux seront particulièrement touchés par les effets positifs de cette nouvelle lune. Comme prévu, le Taureau se trouve au cœur des évènements de cette lunaison, profitant de ce moment pour partager des plaisirs simples avec ses proches. Si vous êtes de ce signe, c'est le moment d'accepter de lâcher prise, de déclarer vos sentiments et "de stabiliser vos amours" rapporte l'astrologue.

De son côté, le signe du Scorpion n'est pas en reste puisque cette période marque pour lui une véritable renaissance. Il connaîtra la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle page qui s'ouvre sous de meilleurs auspices. C'est donc la période idéale pour conclure un contrat et prendre de nouveaux engagements. L'énergie de la nouvelle lune devrait l'accompagner dans cette décision importante.

Deux signes vont devoir redoubler d'efforts

Du côté du Verseau, il est temps de prendre des décisions de manière autonome sans attendre un feu vert en provenance de l'extérieur. "Séparez-vous de ces freins et de ces attentes et vivez simplement", conseille l'astrologue Amandine Arcs dans le magazine Madame Figaro.

De même, la Balance ne pourra pas profiter pleinement de ce pont pour se détendre. En effet, c'est une période chargée qui attend ce signe avec comme enjeu des succès et une reconnaissance publique de son travail. C'est le moment de se donner et de ne pas compter ses heures !