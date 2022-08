Visa pour l'image 2022 : le festival de photojournalisme en images

VISA POUR L'IMAGE. Ce samedi 27 août, c'était la journée de lancement du 34e édition du festival de photojournalisme démarre à Perpignan. Apocalypse environnementale, guerres, conditions des femmes, découvrez le programme des expositions en détail et en images.

[Mis à jour le 24 août 2022 à 18h15] Samedi 27 août 2022, c'est le grand lancement du 34e festival Visa pour l'image de Perpignan. Pour l'inaugurer un ancien ministre, quatre députées, un sénateur, un préfet, un maire et un président d'agglomération étaient présents. Cet événement met en lumière les Ainsi, Louis Alliot, maire de Perpignan, a rappelé que "la liberté [de la presse] est un combat de tous les jours." De son côté, Renaud Donnedieu de Vabres, président du festival, a évoqué ces "soldats de la paix, qui payent parfois au prix de leur vie la passion de l'information, de la vérité et de la liberté". Lors de la visite avec les officiels, il a été recommandé aux personnes sensibles d'éviter certaines parties de l'exposition qui pourraient être choquantes pour elles. C'est notamment le cas des reportages présentés à la chapelle du Tiers Ordre (Daniel Berehulak) et à la caserne Galleni (Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka).

Jusqu'au 11 septembre 2022, vous pourrez profiter d'une vingtaine d'expositions de photographes en entrée libre, montrant des reportages sur l'actualité de l'année écoulée et des événements passés, vous attendent. Parmi les thématiques abordées, si la guerre en Ukraine n'est évidemment pas absente au programme, avec quatre expositions majeures qui lui sont consacrée, d'autres expositions nous font découvrir des images de la surpêche mondiale, du trafic de la viande de brousse, du commerce des "pilules du bonheur", mais aussi du retour des talibans en Afghanistan. "Malheureusement, le monde continue en dehors de l'Ukraine (...) Il se passe des choses partout sur la planète dont, à cause de l'Ukraine, on ne parle plus. Et nous nous attachons à montrer l'actualité du monde dans son entièreté", a déclaré Jean-François Leroy, fondateur de Visa pour l'Image, à l'AFP.

Quel est le programme de la 34e édition de Visa pour l'Image ?

"Depuis près de deux siècles, la photographie est l'art qui grave l'histoire à jamais et nous empêche d'oublier, même si nous ne retenons pas toujours les leçons du passé" comment le photographe de guerre Goran Tomasevic, qui fait l'objet d'une rétrospective sur plus de trente années de photographies entre guerre et paix...

Durant 15 jours à Perpignan, des images percutantes de l'actualité du monde entier sont dévoilées au grand public gratuitement grâce à Visa pour l'Image. Au menu, 25 expositions de photos en accès libre dans le centre-ville de Perpignan, rassemblant les points de vue de photographes sur l'actualité de tous les continents, mais aussi des expositions hommage ou thématiques, 6 soirées de projection au Campo Santo, la possibilité de rencontrer les photographes exposants, de s'instruire au cours des conférences et des lectures de portfolios...

Cette année seront remis aux photographes 7 Visa d'or, 3 Bourses et 5 Prix ! Toujours à Perpignan, dans le cadre de ce festival, la librairie Sauramps présentera de nombreuses signatures de livres et l'institut Jean Vigo présentera le travail des lauréats des Bourses Canon du documentaire vidéo court-métrage et les reportages des nommés du Visa d'or de l'information numérique France Info. Enfin, il est à noter que certaines expositions seront accessibles virtuellement sur le site internet de Visa pour l'image.

Si la 34e édition du festival de photojournalisme rend hommage au photographe serbe Goran Tomasevic, l'un des plus grands photographes de guerre au monde, Visa pour l'Image n'est pas uniquement consacré au reportage de guerre. De l'Ukraine au changement climatique, voici les noms et auteurs des 25 expositions présentées cette année 2022, et les thèmes abordés :

1 Ocean , Ancienne Université, par Alexis Rosenfeld avec l'UNESCO. Thème abordé : dix années de découverte de l'Océan.

, Ancienne Université, par Alexis Rosenfeld avec l'UNESCO. : dix années de découverte de l'Océan. La Sixième Extinction , Maison de la catalanité, par Alain Ernoult. Thème abordé : portraits d'espèces en voie d'extinction.

, Maison de la catalanité, par Alain Ernoult. : portraits d'espèces en voie d'extinction. Pêches mondiales , Église des Dominicains, par George Steinmetz. Thème abordé : la pêche industrielle.

, Église des Dominicains, par George Steinmetz. : la pêche industrielle. Viande de brousse : à l'origine des épidémies , Couvent des Minimes, par Brent Stirton. Thème abordé : le trafic d'animaux sauvages à destination des villes.

, Couvent des Minimes, par Brent Stirton. : le trafic d'animaux sauvages à destination des villes. Entre guerre et paix , Couvent des Minimes, une rétrospective de 30 années de photographies de Goran Tomasevic.

, Couvent des Minimes, une rétrospective de 30 années de photographies de Goran Tomasevic. Les routes de la mort par Sameer Al-Doumy (AFP), lauréat du Visa d'or humanitaire du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 2022. Thème abordé : la crise migratoire dans le nord de la France.

par Sameer Al-Doumy (AFP), lauréat du Visa d'or humanitaire du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 2022. : la crise migratoire dans le nord de la France. Marioupol, Ukraine , Caserne Gallieni, par Mstyslav Chernov & Evgeniy Maloletka (Associated Press). Thème abordé : les frappes de la Russie contre la ville portuaire de Marioupol en Ukraine, devenue le symbole de la résistance.

, Caserne Gallieni, par Mstyslav Chernov & Evgeniy Maloletka (Associated Press). : les frappes de la Russie contre la ville portuaire de Marioupol en Ukraine, devenue le symbole de la résistance. Ukraine : la guerre au quotidien , Couvent des Minimes, par Lucas Barioulet pour Le Monde, lauréat du Visa d'or de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik 2022. Thème abordé : la vie de millions d'Ukrainiens et Ukrainiennes qui a basculé à jamais.

, Couvent des Minimes, par Lucas Barioulet pour Le Monde, lauréat du Visa d'or de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik 2022. : la vie de millions d'Ukrainiens et Ukrainiennes qui a basculé à jamais. Тут жили люди Des gens vivaient ici , Chapelle du Tiers-Ordre, par Daniel Berehulak pour The New York Times (MAPS). Thème abordé : les crimes de guerre commis par les forces armées russes dans la ville de Boutcha, dans la périphérie de Kiev.

, Chapelle du Tiers-Ordre, par Daniel Berehulak pour The New York Times (MAPS). : les crimes de guerre commis par les forces armées russes dans la ville de Boutcha, dans la périphérie de Kiev. L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre , Couvent des Minimes, par Sergei Supinsky (EPA). Thème abordé : l'histoire de l'Ukraine, depuis la chute de l'Union Soviétique.

, Couvent des Minimes, par Sergei Supinsky (EPA). : l'histoire de l'Ukraine, depuis la chute de l'Union Soviétique. Sans répit , Couvent des Minimes, par Tamara Saade. Thème abordé : les deux dernières années passées au Liban, avec les manifestations organisées à travers le pays et les conséquences de l'explosion, ainsi que les quelques rares périodes de répit entre les deux.

, Couvent des Minimes, par Tamara Saade. : les deux dernières années passées au Liban, avec les manifestations organisées à travers le pays et les conséquences de l'explosion, ainsi que les quelques rares périodes de répit entre les deux. "Toute" en retrait , Couvent des Minimes, par Françoise Huguier (Agence VU'). Thème abordé : photographies de l'intimité.

, Couvent des Minimes, par Françoise Huguier (Agence VU'). : photographies de l'intimité. Días Eternos : Venezuela, Salvador, Guatemala (2017-2022) , Église des Dominicains, par Ana María Arévalo Gosen, lauréate du Prix Camille Lepage 2021. Thème abordé : la condition des femmes emprisonnées au Venezuela, au Salvador et au Guatemala.

, Église des Dominicains, par Ana María Arévalo Gosen, lauréate du Prix Camille Lepage 2021. : la condition des femmes emprisonnées au Venezuela, au Salvador et au Guatemala. Dans les chambres de l'esprit , Couvent des Minimes, par Valerio Bispuri. Thème abordé : la maladie mentale en Afrique.

, Couvent des Minimes, par Valerio Bispuri. : la maladie mentale en Afrique. Pilotes de brousse en Alaska , Hôtel Pams, par Acacia Johnson, lauréate de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste 2021. Thème abordé : les femmes pilotes en Alaska.

, Hôtel Pams, par Acacia Johnson, lauréate de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste 2021. : les femmes pilotes en Alaska. Zor. Dans le plus grand ghetto gitan d'Europe , Couvent des Minimes, par Selene Magnolia. Thème abordé : les Roms, qui constituent la plus grande minorité d'Europe et subissent davantage de discrimination que les autres groupes étudiés.

, Couvent des Minimes, par Selene Magnolia. : les Roms, qui constituent la plus grande minorité d'Europe et subissent davantage de discrimination que les autres groupes étudiés. Au cœur de la rébellion birmane , Couvent des Minimes, par Siegfried Modola. Thème abordé : la Birmanie embourbée dans le conflit et le chaos.

, Couvent des Minimes, par Siegfried Modola. : la Birmanie embourbée dans le conflit et le chaos. La fin d'une guerre interminable , Couvent des Minimes, par Andrew Quilty (Agence VU'). Thème abordé : la prise de Kaboul par les talibans, suite au retrait des troupes américaines de l'Afghanistan.

, Couvent des Minimes, par Andrew Quilty (Agence VU'). : la prise de Kaboul par les talibans, suite au retrait des troupes américaines de l'Afghanistan. En marge , Église des Dominicains, par Eugene Richards. Thèmes abordés : la misère aux États-Unis, le sort des handicapés mentaux, le coût humain de la drogue, de la guerre, le cancer d'une femme.

, Église des Dominicains, par Eugene Richards. : la misère aux États-Unis, le sort des handicapés mentaux, le coût humain de la drogue, de la guerre, le cancer d'une femme. Happy Pills , Couvent des Minimes, par Paolo Woods & Arnaud Robert. Thème abordé : la pilule apparaît comme une réponse quasi magique aux faiblesses, aux mélancolies, aux inacceptables limites de la condition humaine.

, Couvent des Minimes, par Paolo Woods & Arnaud Robert. : la pilule apparaît comme une réponse quasi magique aux faiblesses, aux mélancolies, aux inacceptables limites de la condition humaine. Hafizas , par Sabiha Çimen, lauréate de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste 2020. Thème abordé : le quotidien des écoles coraniques pour jeunes filles.

, par Sabiha Çimen, lauréate de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste 2020. : le quotidien des écoles coraniques pour jeunes filles. Bains de foule , Couvent des Minimes, par Jean-Claude Coutausse pour Le Monde. Thème abordé : photographie politique.

, Couvent des Minimes, par Jean-Claude Coutausse pour Le Monde. : photographie politique. Le douzième voyage de la goélette Tara, Couvent des Minimes, par Maéva Bardy (The Tara Ocean Foundation) avec la partcipation du Figaro Magazine. Thème abordé : une grande expédition en mer de Weddell à bord de la goélette scientifique Tara.

Où se déroule Visa pour l'Image 2022 ?

Les expositions du festival de photojournalisme Visa pour l'Image se tiennent à l'Eglise des Dominicains, au Couvent des Minimes, au Palais des Congrès, à l'Atelier d'urbanisme, à l'Hôtel Pams et à la Caserne Gallieni, dans la ville de Perpignan.

Les expositions se tiennent à Perpignan en accès libre du samedi 27 août au dimanche 11 septembre 2022, tous les jours de 10 heures à 20 heures. Les soirées de projections au Campo Santo se déroulent quant à elles uniquement du lundi 29 août au samedi 3 septembre. Enfin, deux semaines sont réservées aux groupes scolaires, du lundi 12 au vendredi 16 septembre et du lundi 19 au vendredi 23 septembre.

Qu'est-ce que le festival Visa pour l'image ?

Depuis 34 ans, le Festival International du Photojournalisme de Perpignan, Visa pour l'image, constitue l'un des principaux événements de la photographie en France et à l'international. Vu comme "le plus grand magazine du monde", il réunit, sur une quinzaine de jours, tous les grands acteurs internationaux de la presse et de la photo. Ce festival est le témoignage d'une violence quotidienne que les photoreporters du monde entier refusent de voir banalisée. Un jury de directeurs photo remettent, lors de l'événement, les prix des "Visas d'or" parmi tous les sujets vus dans l'année (publiés ou non) dans les catégories Visa d'or de la Presse Quotidienne, Visa d'or News, Visa d'or Magazine, ainsi que le lauréat du Prix du Jeune Reporter de la ville de Perpignan, Visa d'or Paris Match News, et le Visa d'or Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, catégorie Magazine... Retrouvez le programme complet du festival sur le site de Visa pour l'image.