Pleine Lune de janvier 2024 : quels effets selon votre signe astrologique ?

La pleine Lune du mois de janvier, dite "Lune du Loup", s'annonce porteuse d'énergies qui pourraient bouleverser le quotidien de nombreux signes du zodiaque. Découvrez si le vôtre en fait partie !

En cette fin du mois de janvier 2024, une pleine Lune particulièrement puissante nous attend. Il s'agit de la première pleine Lune de l'année qui est également connue sous le nom de Lune du Loup. Elle se déroulera dans le signe du Lion le 25 janvier 2024 à 18h54 (heure de Paris) et nous réserve bien des surprises. Découvrez si votre signe astrologique fait partie des signes les plus influencés par cet évènement astral.

Selon les signes concernés, les effets de cette Lune du Loup seront quittes ou doubles. Pour certains, elle sera synonyme d'un grand succès, de réussites professionnelles ou même d'une promotion. Pour d'autres en revanche, cette date constituera le point d'orgue d'une période plus sombre, qui pourra être "explosive, avec du drame, de l'insatisfaction, une perte d'estime et de contrôle de soi" rapporte l'astrologue Joyce Duval dans le magazine Femme Actuelle.

Les signes de Feu dans les énergies positives

Les plus chanceux de cette pleine Lune seront les signes de Feu comme le Lion, le Bélier et le Sagittaire. Le 25 janvier, ils profiteront pleinement des effets positifs de la pleine Lune. Ces derniers se feront particulièrement ressentir dans les domaines professionnels et financiers. Les Lions devront toutefois choisir avec soin les facettes de leur personnalité qu'ils désirent mettre en avant. L'astrologue américaine Chelsea Jackson du Elite Daily préconise ainsi de "ne pas trop vous laisser emporter par la validation que les autres vous donnent". Pour les Béliers et les Sagittaires, cette pleine Lune sera l'occasion de partager vos points de vue et vos centres d'intérêt avec votre entourage. Pour vous, cette lunaison sera placée sous le signe de la communication et de l'échange !

Méfiance pour les signes d'Eau

Si certains signes bénéficient des énergies positives de cette pleine Lune, d'autres devront faire preuve de vigilance pour ne pas se laisser déborder par les influences négatives de notre astre de nuit. Ce sera particulièrement le cas des signes d'Eau : le Cancer, le Scorpion et les Poissons. D'après Joyce Duval, ces signes risquent de se sentir soit "éteints, soit bouillonnants", il faudra donc trouver un équilibre au milieu de ces émotions contradictoires. D'après Chelsea Jackson, les Poissons devront également songer à se recentrer sur eux-mêmes et à replacer leur bien-être au cœur de leur routine quotidienne. Durant cette période, ils ne devront pas oublier de s'accorder une récompense pour les efforts fournis et pour leurs réussites personnelles.