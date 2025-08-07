Jusqu'à 100 étoiles filantes par heure : comment ne pas rater le spectacle imminent des Perséides

Les étoiles filantes de l'été vont atteindre leur pic d'activité. C'est le moment idéal pour les observer !

Les Perséides nous promettent chaque année un spectacle époustouflant. De 50 à une centaine de météores par heure, il s'agit de la pluie d'étoiles filantes la plus spectaculaire de l'année. Ce rendez-vous incontournable pour les amoureux d'astronomie devient particulièrement inoubliable au mois d'août grâce à des conditions d'observations excellentes. Voici toutes les informations que vous devez connaître pour ne pas manquer cet évènement.

Si les Perséides sont tant attendues par les amateurs d'astronomie c'est parce qu'au moment de leur pic, qui va se produire dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025, jusqu'à 100 météores pourront être observées par heure à l'œil nu. Pas besoin de télescope ! Que vous soyez astronome amateur ou simple curieux, c'est le moment de découvrir la beauté de la voûte céleste et de faire le plein de vœux !

La pluie d'étoiles filantes des Perséides atteindra son maximum dans la nuit du 12 au 13 août prochain. © lastpresent - stock.adobe.com

Derrière cette magnifique pluie d'étoiles filantes se cache la comète 109P-Swift-Tuttle qui fait le tour du Soleil en 133 ans. Chaque année, la Terre croise l'orbite de cette comète et rencontre ainsi le nuage de débris qu'elle laisse derrière elle. En traversant l'atmosphère de notre planète, ces débris s'échauffent et créent les trainées lumineuses que l'on aperçoit depuis la Terre.

Pour mettre toutes les chances de votre côté et apercevoir un maximum d'étoiles filantes, il vaut mieux se placer dans une zone peu urbanisée afin de limiter la pollution lumineuse qui rend le ciel laiteux et gêne les observations. On vous conseille aussi de vous couvrir pour éviter d'avoir froid et de préparer une boisson chaude. Pour les plus assidus, le plus confortable est de s'installer sur un transat pour éviter les douleurs à la nuque et profiter le plus longtemps possible de cet évènement magique. Surveillez également la météo qui vous indiquera la présence de nuages qui pourraient venir occulter le ciel et gâcher le spectacle. Si les prévisions sont mauvaises, ne désespérez pas : les Perséides s'étendent sur plusieurs semaines jusqu'au 24 août. Vous pourrez tenter votre chance les jours suivants avec peut-être plus de succès !