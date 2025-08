Amazon Prime prévient ses 200 millions de clients : une arnaque inédite se propage sur vos boîtes mail

Une nouvelle arnaque visant les abonnés à Amazon Prime se répand rapidement en ligne.

La menace est telle qu’Amazon Prime a lancé une alerte à l’ensemble de ses consommateurs, au nombre de 200 millions, sur leurs boîtes mail. Des arnaqueurs en ligne qui se font passer pour le service de streaming cherchent activement à corrompre les données des clients.

Il n’est pas rare pour les grandes entreprises, comme Amazon Prime, d’être la cible de cyberattaques toutes plus redoutables les unes que les autres. Le service de streaming américain a pris la menace au sérieux et n’a pas manqué d’avertir ses consommateurs plus tôt dans le mois. Vos identifiants, mots de passe et codes bancaires sont la cible de ces arnaqueurs.

Le mécanisme de l’arnaque concernant les abonnés d’Amazon Prime n’est pas révolutionnaire, mais suffisamment élaboré pour que vous tombiez dans le panneau. L’entreprise américaine a remarqué ces derniers jours une hausse significative des clients signalant de faux e-mails concernant le service de streaming.

Il vous est peut-être arrivé récemment de recevoir un mail, à première vue envoyé par Amazon, pour vous notifier du renouvellement automatique de votre abonnement Amazon Prime. Ce renouvellement, précisent les cybercriminels, pourrait connaître un "prix incertain".

Prévoyant la panique des abonnés d’Amazon Prime, le mail inclus un bouton d’annulation réservé à mettre fin à la souscription. Nous vous déconseillons fortement de cliquer sur ce lien, celui-ci vous amenant directement sur une fausse page de connexion Amazon.

S’il est déjà trop tard et que vous avez fait l’erreur d’entrer vos identifiants, les arnaqueurs pourront s’en servir pour acheter sur le site officiel d’Amazon ou les réutiliser sur d’autres sites nécessitant les mêmes mots de passe.

Le faux site d’Amazon peut également vous inciter à entrer vos informations de paiement. Inutile de vous préciser qu’il est formellement dangereux de se soumettre à cette indication, les cybercriminels pouvant enregistrer vos données personnelles à des fins insoupçonnées.

Le nombre d’abonnés à Amazon Prime est tel que certains ont malheureusement déjà fait les frais de cette campagne d’arnaque en ligne. Si un mail vous avertit d’une hausse incertaine de votre abonnement au service de vidéo, faites en sortes de ne cliquer sur aucun lien et de supprimer le message. Afin de vous assurer de son authenticité, vous pouvez toujours vous connecter sur Amazon et cliquer sur le «"Centre de Messagerie", qui recense tous les messages officiels de la plateforme.