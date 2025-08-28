Ce parc caché vous fait voyager en Thaïlande à 45 minutes de Paris

Oubliez les longs voyages : ce parc situé à quelques kilomètres de Paris est une bulle de Thaïlande.

L'Île-de-France regorge de trésors cachés que certains se gardent jalousement de partager, ouvrant une parenthèse de bien-être loin de la grisaille et de la frénésie parisienne. Le dernier né de ces recoins inattendus se trouve en Seine-et-Marne et les visiteurs, dont la plupart tombe par hasard sur le site, ne tarissent pas d'éloges à son égard.

"On habite à deux pas. On est tombé par hasard sur le site en naviguant sur Internet. C'est magnifique", annonçait Marianne à nos confrères du Point. Il suffit de franchir les hauts du mur Wat Thammapathip, niché à Moissy-Cramayel au 243 rue des Marronniers, pour atterrir en Thaïlande, dans un sublime parc verdoyant de 4 hectares. Près de 400 statues de bouddhas dorées et blanches se dressent dans des allées qui mènent à une pagode qui était un ancien château du XIXe siècle laissé à l'abandon - le château de Lugny - racheté et transformé en 2000 par l'Association internationale thaïe des bouddhistes de France.

Le long du parcours qui mène à la pagode, on se questionne sur le sens de la vie : "Ne pas détruire le futur avec le présent' ou encore, "Ne pas sombrer dans le passé", peut-on lire sur des pancartes. A l'entrée de ce lieu de méditation, on déchausse ses chaussures et on peut profiter de salles de prières ouvertes à tous.

Dans le parc, il est possible de lézarder sous les platanes et de grandes tables sont à disposition des familles pour déguster de la cuisine thaï proposée par des stands de street food thaïlandaise qui proposent des plats confectionnés sur place à près de 6 euros : pad thaï crevettes ou poulet, ailes de poulet frits, bo bun, pho boeuf, nems, salade de papaye vert, riz gluant à la mangue et au lait de coco, café thaï ou thé vert glacé... Les papilles voyagent aussi ! Tout au long de l'année, la culture bouddhiste rythme le quotidien du domaine de Lugny, à l'image du Songkhan, la fête du Nouvel an bouddhiste, avec plusieurs spectacles traditionnels.

Le pad thaï est un plat emblématique de la cuisine thaïlandaise. © wing - stock.adobe.com

Si le lieu est idéal pour une journée avec des enfants, tant les balançoires sont nombreuses, il est également "apaisant et ressourçant, rappelant la Thaïlande, ou parfois Bali avec ses senteurs d'encens", comme le souligne un avis sur Google. Rappelons que ce parc est totalement gratuit.

Si vous souhaitez voyager à moins d'une heure de Paris, vous savez maintenant où aller. En 40 minutes sur la N6 depuis Paris, vous serez comme en Thaïlande. Un parking gratuit est à disposition à l'entrée du parc. Il est possible également de rejoindre le parc en moins d'une heure via le RER D direction Melun depuis Paris, puis de descendre à la gare de Lieusaint Moissy et emprunter le bus 21, arrêt Cité du Parc. Wat Thammapathip est ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 11 heures à 22 heures.