Cette région va vivre une "nuit noire" en plein jour, ça se passe cette année

Le spectacle astronomique du siècle arrive. Découvrez quelle région sera plongée dans l'obscurité totale.

La France et l'Europe s'apprêtent à vivre leur plus beau spectacle céleste depuis plus d'un quart de siècle. Un alignement parfait qui n'avait pas traversé nos contrées avec une telle intensité depuis 1999. On vous dit comment ne pas rater ce moment de bascule où le Soleil a rendez-vous avec la Lune.

Imaginez le scénario : en pleine fin d'après-midi, vous êtes plongés soudainement dans la nuit noire. La température chute et la couronne solaire - l'atmosphère extérieure du Soleil normalement invisible - explose en un halo de lumière argentée autour du disque noir de la Lune. Ce phénomène de l'éclipse solaire totale débutera en Sibérie, survolera le pôle Nord avant de plonger vers l'Europe. Le timing est serré : la phase de totalité, ce moment magique où le jour devient nuit, ne durera qu'entre une et 2 minutes selon votre spot d'observation.

Éclipse solaire avec couronne lumineuse. © RISHAD - stock.adobe.com

Marquez d'une croix rouge le mercredi 12 août 2026 dans vos agendas. Ce jour-là, l'ombre de la Lune balaiera l'hémisphère Nord à une vitesse vertigineuse. Si le Groenland et l'Islande seront les premiers servis, c'est l'Europe du Sud qui sera le théâtre principal de cet événement. Pour 15 millions de chanceux situés dans la "bande de totalité", le noir sera complet. Pour les 980 millions d'autres, de l'Europe à l'Amérique du Nord, le spectacle restera grandiose mais partiel. Mais pour vivre le grand frisson, il faudra viser précisément la zone d'ombre.

L'Espagne sera littéralement "the place to be" pour vivre l'obscurité totale. La Galice sera la première région touchée, plongeant la Tour d'Hercule dans le noir avant la nuit. Le parcours se poursuivra au-dessus des cathédrales gothiques de Castille-et-León et de la basilique Notre-Dame du Pilier à Saragosse. Des villes comme Gijón, Bilbao ou Burgos passeront du mode "jour" au mode "nuit" en un éclair. Mais attention, à Madrid ou Barcelone, le soleil ne sera grignoté qu'à 90 %. Pour voir la Lune dévorer 100 % du disque solaire juste avant le coucher de l'astre, il faudra descendre vers Tarragone ou les Baléares.

Éclipse solaire partielle réduite à un fin croissant. © Edwin Remsberg / VWPics/SIPA (publiée le 26/03/2026)

La France ne sera pas en reste. Même si nous restons techniquement en bordure de la zone de totalité, le spectacle sera grandiose. Les meilleures observations se feront dans le sud-ouest et sur la côte basque. À Biarritz ou Perpignan, l'obscurité sera palpable avec une couverture de 97 à 99 %. Le ciel prendra une teinte métallique et étrange : une ambiance de fin du monde typique des éclipses quasi-totale ! Pour les Parisiens ou les Lyonnais, le spectacle restera impressionnant avec un soleil réduit à un fin croissant, même si la nuit ne surgira pas complètement.

Un conseil : préparez vos vacances en Espagne ou dans les Pyrénées dès maintenant ! Un tel spectacle ne se reproduira pas chez nous avant 2027, et les places en terrasse face aux monuments espagnols risquent de s'arracher très vite.