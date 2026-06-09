Air France moins fiable que des low-cost ? Cette note très sévère va vous faire réfléchir avant de réserver

Ce classement rappelle une dure réalité aux voyageurs : le prix du billet Air France ne garantit plus la tranquillité d'esprit.

Vous pensez qu’en payant le prix fort pour une grande compagnie nationale, vous vous offrez un vol sans les galères des low-cost ? Détrompez-vous : le dernier index annuel de Flightright, qui évalue les 20 plus grandes compagnies européennes sur la fiabilité, le service et l'indemnisation, vient de tomber. Le verdict est lourd pour Air France.

L'analyse repose sur "des millions de données de vol, une évaluation de la rapidité et de l'efficacité des indemnisations, ainsi qu'une vaste enquête auprès des clients", indique Flightright. Les données, recueillies entre le 15 novembre 2025 et le 14 mai 2026 sur une échelle de 1 (très mauvais) à 5 (excellent), révèlent de fortes disparités. Si Austrian Airlines domine le classement avec 3,04 points, Air France se classe à la 12e place sur 20 avec une note globale de 2,47 points sur 5. Si vous vous apprêtez à réserver vos prochaines vacances, un note en particulier va sérieusement vous faire hésiter.

Sur le seul critère de la fiabilité (vols à l'heure et sans annulation), Air France prend une véritable claque : elle s'effondre à 1,5 point sur 5. A titre de comparaison, sa rivale low-cost easyJet la double largement avec une note de 3/5. "De nombreux voyageurs attendent un haut degré de fiabilité, notamment de la part des grandes compagnies aériennes premium", explique Feyza Türkön, experte chez Flightright, jugeant problématique que "des prestataires réputés affichent de piètres performances en matière de retards et d'annulations de vols".

Pour expliquer ce manque de ponctualité face aux compagnies à bas coûts, il faut regarder les modèles économiques. Les low-cost privilégient des vols courts et des rotations rapides. A l'inverse, "les compagnies traditionnelles opèrent davantage de vols long-courriers et de correspondances", ce qui augmente énormément les risques de perturbations en chaîne : le moindre retard sur un premier vol perturbera l'ensemble des correspondances.

Mais tout n'est pas noir pour Air France. Quand les vols sont annulés, la compagnie lâche les billets plus facilement que ses concurrents : elle décroche la meilleure note du classement sur le versement des indemnités avec un 3,5/5, là où Ryanair obtient 1,5/5. Les compagnies traditionnelles respectent globalement mieux le règlement européen CE 261/2004 que les low-cost, qui affichent des délais de traitement bien plus longs. Vous risquez plus de retards avec Air France, mais vous serez mieux et plus vite remboursé !

Le classement Flightright rappelle qu'en cas de pépin, "une perturbation de vol se transforme rapidement en double fardeau" si les passagers doivent attendre des mois pour obtenir réparation. Alors que l'Europe vote une réforme sur la protection des voyageurs le 15 juin prochain, près de 60% des passagers estiment encore ne pas être soutenus par les compagnies. Au moment de valider votre panier, posez-vous cette question : préférez-vous parier sur la ponctualité d'une low-cost ou sur le service après-vente d'Air France ?