Grève RATP : vers une reconduction après ce mardi 31 janvier ?

Ce mardi 31 janvier 2023, métro et RER subiront de fortes perturbations en raison d'une seconde journée de grève contre la réforme des retraites à la RATP. Se dirige-t-on vers une grève reconductible dans les transports franciliens ?

[Mis à jour le 30 janvier 2023 à 13h00] Les syndicats de la RATP (CGT, FO, CFE-CGC et Unsa) ont appelé à se joindre à nouveau au second acte de grève contre la réforme des retraites du mardi 31 janvier 2023. En effet, le régime spécial de retraite de quelques 40 000 agents de la RATP est lourdement menacé, ce qui représente 93% des effectifs. Conséquence, ce mardi sera à nouveau une journée noire sur le réseau francilien, avec des métros très perturbés, dont une dizaine de lignes partiellement ouvertes et circulant uniquement aux heures de pointe et une ligne totalement à l'arrêt (3b).

Cette mobilisation nous rappelle forcément celle qui avait paralysé les rails durant deux mois il y a 3 ans, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites en 2019. A l'époque, 11 lignes de métro avaient été fermées et un train sur dix circulait en moyenne sur les autres lignes. Les syndicats de la RATP ont promis de se réunir après ce second acte de grève pour donner suite ou non à la mobilisation, alors que les syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail de la SNCF annoncent déjà deux jours de grève consécutifs en février et de son côté, FO transports souhaite "désorganiser le fonctionnement des entreprises" en appelant à faire grève une heure par jour en début de service dès ce mardi 31 janvier.