Cette ville française remporte la palme de l'impolitesse et spoiler : ce n'est pas Paris

Vous avez tout faux si vous pensiez que les rois de l'impolitesse étaient Parisiens !

Râleurs dans les transports, radins au moment de payer l'addition, impatients lorsqu'ils font la queue... Les Français n'ont pas toujours une bonne réputation à l'étranger. Mais si les "Froggies" (ce surnom dont aiment nous affubler les Britanniques) ont la réputation d'être malpolis, cette croyance ne viendrait pas des étrangers de passage dans l'Hexagone, mais plutôt des Français eux-mêmes. Selon une récente étude réalisée par la plateforme de cours de langue Preply, plus de deux tiers, soit 68 % des Français sondés, sont d'accord avec cette affirmation. Et si la capitale est souvent prise pour cible, l'enquête met fin au cliché et la ville qui remporte le graal n'est pas celle à laquelle on aurait pensé...

Plus de 1 500 habitants de 15 grandes villes françaises ont été interrogés sur les raisons principales pour lesquelles ils pensent que les Français sont impolis. Les répondants ont cité le fait d'être absorbé par son téléphone en public, de ne pas ramasser les excréments de chiens, d'être bruyant en public et l'omission du "merci" au chauffeur à la sortie des transports en commun (covoiturage, bus, taxis etc.) pour principales causes. Et lorsque ces répondants ont été sondés sur la fréquence à laquelle ils sont témoins de ces comportements irrespectueux dans leur ville, la palme est revenue étonnamment à... Celle que l'on surnomme "La capitale des Gaules" : la ville de Lyon !

La fameuse place Bellecour à Lyon. © Frédéric Prochasson - stock.adobe.com

En effet, la ville de Lyon a reçu comme note d'impolitesse 9,41 sur 10, suivie de près par Marseille (9,26 sur 10) et Nice (9,08 sur 10). Un trio de tête qui ne va pas plaire aux habitants du sud de la France ! Mais la ville de Toulouse sauve la mise, car elle a été notée par les répondants de l'étude comme la ville la plus "polie", avec un score de seulement 7,15 sur 10, la note la plus basse, talonnée de près par Strasbourg (7,17 sur 10), puis Rennes (7,22 sur 10), Bordeaux (7,27 sur 10) et enfin Dijon (7,59 sur 10). Et Paris alors ? La capitale n'arrive qu'en quatrième position parmi les villes les plus impolies, derrière Nice, avec un score de 9 sur 10. Enfin, la ville de Lille clôt le classement des 5 villes les plus impolies avec la note de 8,25 sur 10.

Bien sûr, tous les Français ne correspondent pas à ce stéréotype d'impolitesse. Et s'il est vrai que certains Français peuvent paraître malpolis, cela est dû, du moins du point de vue de l'étranger, à un malentendu culturel. En effet, il viendrait principalement du fait que les jurons sont monnaie courante en France et cette différence culturelle entraînerait une incompréhension à l'étranger. Seulement voilà, cette étude montre que le Français lui-même a tendance à s'auto-critiquer vivement sur la question et on ne peut pas compter sur lui pour redorer son image !