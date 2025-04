Oubliez la Méditerranée : dans cette ville aussi, le soleil brille au printemps grâce à un micro-climat unique

Grâce son micro-climat, cette ville est la championne de l'ensoleillement au printemps et parvient même à rivaliser avec des villes de Méditerranée.

Le printemps a enfin pointé le bout de son nez, et avec lui, l'envie irrépressible de faire le plein de soleil. Mais où se rendre en France pour profiter au maximum de cette saison ? Si l'on pense tout de suite aux côtes de la Méditerranée, cette ville de la façade atlantique se distingue aussi comme une destination particulièrement ensoleillée au printemps, même comparée aux villes méditerranéennes.

Si on enlève les valeurs sûres du pourtour méditerranéen, elle se positionne ni plus ni moins en tête des villes les plus ensoleillées de France au printemps. Avec une moyenne habituelle de 2 300 heures d'ensoleillement par an dont plus de 1 000 heures de soleil entre les mois de janvier et juin, la ville surpasse même des communes comme Nice durant "la saison des amours". Elle se classe d'ailleurs régulièrement année après année parmi les grandes villes les plus ensoleillées.

Ce phénomène exceptionnel n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Son microclimat unique est à l'origine de cet ensoleillement exceptionnellement élevé, dépassant largement les niveaux observés dans la plupart des autres régions. Cerise sur le gâteau, cette ville est l'une des moins pluvieuses de toute la façade atlantique, ce qui contribue à sa douceur de vivre et son attractivité.

La ville de La Rochelle bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel au printemps. © dudlajzov - stock.adobe.com

Vous avez deviné ? Il s'agit de La Rochelle ! Comme l'a souligné Eric Berroneau, responsable du centre Météo France à La Rochelle, à France Bleu : "le secteur de La Rochelle est favorisé géographiquement. Quand il y a des flux perturbés qui circulent sur le nord de la France, notre secteur charentais est relativement ensoleillé. À l'inverse, quand les blocages se font plutôt sur le sud, on peut là encore être privilégiés avec du soleil".

L'ensoleillement généreux de La Rochelle s'explique par sa situation géographique, protégée par les îles environnantes, d'une part, et par l'influence modératrice de l'océan d'autre part qui permet d'atténuer les températures extrêmes. Enfin, si La Rochelle est exposée parfois à de forts vents marins, ces derniers contribuent également à réguler les températures.

Cette luminosité particulière confère à La Rochelle une apparence éclatante, le soleil se reflétant sur les façades en pierre de calcaire blanche de la plupart des ses bâtisses comme les fameuses Tours de La Rochelle. Ce week-end, vous pourrez profiter du spectacle : avec des "températures qui fluctueront entre 9 et 21°C", il fera un soleil éclatant ces samedi et dimanche, annoncent les prévisions de La Chaîne Météo. A vous la fameuse "Ville Blanche" !