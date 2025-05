Ce château près de Paris est méconnu, il va bientôt séduire de nombreux téléspectateurs

Ce bourg médiéval, avec son château extravagant, pourrait bien conquérir le cœur de tous les Français.

Il n'a jamais fait aussi beau et la tentation de quitter la ville pour prendre un bon bol d'air frais se fait pressante pour les Parisiens ! Et ce ne sont pas les destinations qui manquent aux alentours de la capitale : la région parisienne regorge de spots offrant un cadre naturel et préservé. Giverny, Fontainebleau ou encore Auvers-sur-Oise sont les noms qui reviennent régulièrement. Et pourtant, une commune d'Île-de-France pour le moment méconnue a tout ce qu'il faut pour conquérir le cœur des Parisiens. Ca tombe bien, elle s'apprête à briller sous le feu des projecteurs...

Cette petite commune des Yvelines cache bien son jeu. Elle a été choisie cette année 2025 parmi les 14 finalistes du concours animé du "Village préféré des Français", présenté par Stéphane Bern sur France 3, en tant que représentante de la région Île-de-France. Elle présente de sérieux arguments pour décrocher le titre tant convoité.

Son château, œuvre extravagante d'un diamantaire parisien richissime du 19e siècle, frappe aux yeux tant il est une folie architecturale avec ses terrasses immenses et sa fontaine d'un hectare qui traverse la terrasse du château jusqu'au parc situé en plein cœur de la Haute Vallée de Chevreuse.

Vue aérienne du château Porgès à Rochefort-en-Yvelines. © Francois - stock.adobe.com

Avec ses 11 000 m², ce palais était à l'origine le cadeau d'un mari à sa femme. Le bijouter Porgès a souhaité une réplique, par les plus grands architectes de son temps, de l'Hôtel Salm de Paris. Sauf qu'il en a voulu le double du volume ! Le château Porgès abrite désormais l'un des golfs les prestigieux des Yvelines, l'UGOLF Château de Rochefort, et peut être réservé par les entreprises pour des séminaires.

Mais le charme ne s'arrête pas là. Il fait bon de se perdre dans les ruelles pavées du village de Rochefort-en-Yvelines, place forte du temps des Gaulois. Le centre historique de ce bourg de 900 âmes dévoile un décor médiéval exceptionnel. Son église construite au XIIe siècle surplombe le village et est un bel exemple d'architecture romane et gothique préservée. On rejoint ensuite le cœur du village qui abrite une mairie du XVIIe siècle.

Il est possible d'y casser la croûte, car les coins pique-nique ne manquent pas. Lors des fortes chaleurs, rien de plus agréable que de s'assoir au bord du ruisseau sous le lavoir du village, témoin de la vie d'antan. Pour les plus gourmets, rendez-vous au restaurant gastronomique L'Escu de Rohan, dans un cadre exceptionnel. Les partisans de la randonnée seront comblés avec les nombreux sentiers balisés de la forêt de Rambouillet, dont le "Sentier des 4 Dragons", proposant une balade ludique d'1h30 à faire à pieds ou à vélo.

Située à 50 km au sud-ouest de Paris, Rochefort-en-Yvelines est accessible en voiture ou en transports en commun, idéale pour un week-end loin de l'agitation parisienne. Dépêchez-vous de vous y rendre avant que le village soit envahi par les touristes après son passage dans l'émission de Stéphane Bern !