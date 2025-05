C'est la "petite Italie de l'Ouest", cette ville surprend par son architecture toscane

A deux pas de Nantes, cette ville romantique au charme italien est une destination incontournable.

En Pays de la Loire, la célèbre maison nantaise et ses étages et sous-sol ou encore l'usage de matériaux comme l'ardoise sur les toitures ou le tuffeau sur les façades est répandue. A l'inverse, contrastant avec l'architecture traditionnelle de la région, une ville est célèbre pour ses airs de Toscane italienne !

On la surnomme même la "petite Italie de l'Ouest". Des jardins de pins parasols, des cyprès élancés, des villas avec loggias, balcons en fer forgé et jardins méditerranéens : le visiteur est frappé par ce tableau d'inspiration italienne, se mariant à merveille à la beauté naturelle de la Sèvre nantaise et de ses vallées verdoyantes.

Tout a commencé au début du XIXe siècle. La ville de Clisson, qui faisait partie du duché de Bretagne au Moyen Âge, a été ravagée durant les guerres de Vendée de la fin du XVIIIe siècle. Après la Révolution française, quatre amoureux de l'Italie furent à l'origine de sa transformation : les frères Cacault, l'un diplomate l'autre peintre mais tous deux amateurs d'art, le sculpteur de Napoléon François-Frédéric Lemot et son ami l'architecte Mathurin Crucy.

Chaque été, des spectacles et des reconstitutions historiques au temps des chevaliers et des princes ont lieu au château de Clisson. © eloleo - stock.adobe.com

François-Frédéric Lemot, artiste émérite du début du XIXe siècle, a acquis le château en ruines dominant la ville du haut de son éperon rocheux en 1807 et le transforma en jardin paysager néoclassique inspiré de la région toscane et de Tivoli, une ville de la métropole de Rome. Et sa contribution ne s'arrêta pas là : avec l'aide de son ami Mathurin Crucy, il fît construire des fabriques néoclassiques dans le Domaine de la Garenne Lemot, un vaste parc romantique incontournable du vignoble nantais, juste à côté de Clisson, qui évoque des temples, des statues et des ruines italiennes.

La ville de Clisson a également été reconstruite dans un style inspiré des villes italiennes, avec de ruelles sinueuses bordées de maisons aux tuiles rouges et murs de briques apparentes à la couleur ocre, débouchant sur des placettes animées. On y remarque aussi des toits à faible pente couverts de tuiles "à l'antique". L'église romane de Clisson et les halles demeurent les seuls témoins de son passé médiéval au cœur de la ville. Depuis les berges de la Sèvre nantaise qui serpente à travers la ville, on s'offre une promenade romantique dans un cadre verdoyant avec vue sur le château médiéval ouvert au public, les ponts anciens, comme celui de Saint-Antoine, et les moulins.

Labellisée "Station verte" et répertoriée dans le guide des "Plus beaux détours de France", "Clisson l'Italienne" est l'endroit parfait pour une escapade romantique. Elle est également réputée pour accueillir chaque année le plus grand festival de musique metal au monde, le Hellfest, qui enflamme le mois de juin pendant 4 jours... Avec une toute autre ambiance !