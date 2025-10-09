Trois fois plus de vacances : ce sont les jours de congés à poser en 2026

L'année 2026 offre de belles opportunités pour tripler vos vacances grâce aux jours fériés.

L'année 2026 s'annonce exceptionnelle pour planifier un maximum de vacances en posant stratégiquement peu de jours de congés. En scrutant le calendrier, on se rend compte que 9 jours fériés sur les 11 annuels tombent en semaine et on remarque que l'année sera particulièrement généreuse en matière de ponts, avec 3 jours fériés qui tomberont un vendredi (les 1er et 8 mai ainsi que Noël). 2026 sera donc l'année idéale pour allonger vos week-ends et tripler vos jours de vacances en posant peu de congés. On vous explique comment faire.

L'année 2026 commence plutôt bien, avec le Jour de l'An férié qui tombe un jeudi 1er janvier. Il vous suffira de poser le vendredi 2 janvier pour vous octroyer dès le début de l'année un week-end de 4 jours et attaquer pour de bon 2026 seulement le lundi 5 janvier !

Les choses sérieuses commencent au printemps, et ce sera l'apothéose au mois de mai ! Tout d'abord le lundi de Pâques qui tombe le 6 avril vous offrira un premier week-end printanier de trois jours. Puis un très grand pont s'annonce au mois de mai, les 1er et 8 mai fériés tombant des vendredis et l'Ascension tombant le jeudi 14 mai : en posant seulement 8 jours de congés du lundi 4 mai au vendredi 15 mai (dans le détail : du lundi 4 au jeudi 7 puis les lundi 11, mardi 12, mercredi 13 et vendredi 15 mai) vous bénéficierez de 17 jours de repos du vendredi 1er mai au dimanche 17 mai. Ou bien vous pourrez faire la fine bouche en posant à chaque fois seulement le jeudi pour bénéficier de deux week-ends de 4 jours bien mérités en mai !

Etonnamment, les réjouissances ne seront même pas finies au printemps avec le lundi de Pentecôte férié qui tombe le 25 mai (à moins qu'il soit travaillé selon votre entreprise), annonçant un autre week-end de 3 jours du 23 au 25 mai.

Quand vient l'été, si vous ne partez pas en grandes vacances au mois de juillet, sachez que vous pourrez quand même profiter de 9 jours consécutifs de repos en posant seulement 4 jours de congés grâce au jour férié du 14 juillet qui tombe un mardi : en posant les lundi 13, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juillet, vous profiterez des congés du samedi 11 au dimanche 19 juillet. Encore une fois, si vous faites la fine bouche, posez au moins votre lundi 13 juillet pour profiter de 4 jours de repos ! En revanche, vous n'aurez rien à attendre du 15 août (jour de l'Assomption férié) puisqu'il tombera cette année un samedi.

A l'automne, un seul des deux jours fériés permettra de faire un pont : ce ne sera pas la Toussaint qui tombe le dimanche 1er novembre, mais le 11 novembre qui tombe un mercredi. En posant seulement 4 jours de congés (les 9, 10, 12 et 13 novembre), vous ne travaillerez pas pendant 9 jours consécutifs du samedi 7 novembre au dimanche 15 novembre.

L'année 2026 se terminera comme elle a commencé : en beauté ! Avec le 25 décembre (jour de Noël férié) et le 1er janvier 2027 (Jour de l'An férié) qui tombent tous les deux un vendredi, vous pourrez poser seulement 4 jours de congés (les lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 décembre) pour obtenir 10 jours de vacances du vendredi 25 décembre au dimanche 3 janvier.