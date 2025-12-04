Moins connue des touristes, c'est l'adresse idéale pour profiter du feu d'artifice du Nouvel An à Paris

C'est le spot secret des Parisiens aguerris pour voir le feu d'artifice le plus spectaculaire du Nouvel An.

Le feu d'artifice du Nouvel An promet encore une fois un spectacle grandiose à Paris. Chaque année, la capitale s'engage à honorer son titre de "Ville Lumière" avec un spectacle pyrotechnique explosif à l'Arc de Triomphe. Si la foule s'amasse sur les Champs-Elysées pour voir le grand spectacle de vidéo-mapping musical en prélude au compte à rebours, d'autres privilégieront les hauteurs.

Si la perspective romantique du Trocadéro ou les hauteurs de la butte Montmartre, depuis le parvis du Sacré-Cœur, vous tentent de prime abord, sachez que vous n'êtes pas le seul. Bien qu'ils soient grandioses pour assister aux feux d'artifice, ces points de vue seront là aussi pris d'assaut. Les Parisiens aguerris ont le secret eux, d'un spot qui révèle une perspective inédite, hors des sentiers battus.

Parc de Belleville au coucher du soleil à Paris. © Suzanne Plumette - stock.adobe.com

Ce spot secret, c'est le belvédère de Belleville, situé au sommet du parc de Belleville dans le 20e arrondissement de Paris. Baptisé Willy Ronis en hommage au photographe humaniste qui vécut ses dernières années dans le quartier, ce belvédère offre l'une des vues panoramiques les plus saisissantes sur Paris, depuis l'Est. En s'installant sur sa terrasse, vous profiterez d'un panorama complet de la ville qui s'étend sous vos pieds, de la Défense à l'Arc de Triomphe, avec la Tour Eiffel illuminée se détachant au loin.

C'est ainsi que vous bénéficierez d'une vue dégagée, loin de la foule du centre-ville, et que vous aurez une perception globale du feu d'artifice qui semble éclater au-dessus de la ville tout entière. En somme, c'est le spot idéal pour les photographes et ceux qui cherchent une ambiance plus locale et décontractée. De plus, vous pourrez y admirer l'œuvre du street artiste français Seth qui a décoré le belvédère de ses fresques.

Peintures murales du célèbre "globe-painter" français Seth sur le belvédère du parc de Belleville à Paris. © UlyssePixel - stock.adobe.com

Pour vous assurer une place de choix au belvédère de Belleville, il est conseillé d'arriver au plus tard entre 21h et 21h30. Si le parc ferme ses accès à 17h45 l'hiver, la terrasse panoramique, située à l'extrémité haute de la rue Piat (non loin du café Mon Cœur Belleville), reste accessible et devient un lieu de rassemblement prisé des locaux.

L'accès le plus simple se fait via une courte marche en montée depuis les stations du métro parisien Pyrénées ou Jourdain sur la ligne 11. Étant donné que les transports en commun parisiens circulent toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier et sont souvent gratuits à partir de 17 heures, l'option métro est fortement recommandée pour éviter les complications liées à la circulation restreinte autour des Champs-Elysées.

Le Belvédère de Belleville vous promet une nuit de la Saint-Sylvestre mémorable, transformant le spectacle du Nouvel An en une véritable symphonie de lumières sur l'horizon parisien. Une expérience authentique à partager avec ceux qui ont le secret des hauteurs de Paris !