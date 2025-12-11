Cette ville française est la cible n°1 des arnaques aux faux billets d'avion

Les habitants de cette ville française doivent plus que jamais vérifier la réservation de leurs billets d'avion !

Nous sommes entrés dans l'un des mois les plus dangereux pour les Français victimes d'arnaques liées aux achats en ligne mais aussi aux voyages. Les mois de novembre et décembre sont liés aux réservations des fêtes de fin d'année. Avec des volumes de recherche atteignant près de 16 000 par mois, l'urgence de réserver des vols à prix attractifs devient le terrain de jeu idéal des fraudeurs.

Alors que près d'un voyageur français sur trois déclare avoir déjà été victime d'une escroquerie de voyage, Icelandair, la compagnie aérienne nationale islandaise, a analysé les tendances de recherche Google et les variations saisonnières pour comprendre à quel moment, dans quelles villes les Français sont les plus ciblés, et comment.

Si ce sont les sites de voyage frauduleux qui dominent les escroqueries, avec des pics signalés à Paris, Nantes et Lyon, l'arnaque aux faux billets d'avion gagne du terrain sur le territoire. Pour identifier la ville française la plus à risque, les spécialistes de la compagnie aérienne se sont focalisés sur des requêtes comme "signaler un faux billet d'avion" à l'aide de KeyWordTool.io.

Une ville en particulier enregistre une hausse annuelle spectaculaire de ce type de fraude : il s'agit de Montpellier, qui arrive en tête avec une augmentation des recherches pour "signaler un faux billet d'avion" de 300% au cours de l'année. Un chiffre vertigineux qui témoigne de la manière dont les escrocs exploitent la quête de vols à prix réduits, en particulier vers des destinations très demandées. Nice arrive juste derrière avec une hausse de 233 %.

La ville de l'Hérault est donc particulièrement ciblée par des offres qui semblent trop belles pour être vraies. L'arnaque consiste souvent à proposer des billets contrefaits à des prix très attractifs, jouant sur la forte demande liée aux retours de Noël ou aux premières vacances de 2026.

Devant l'ingéniosité croissante des escrocs, Christian Petzold, expert en voyage et tourisme et directeur marketing chez BCN Travel, délivre ses trois conseils essentiels pour se protéger au mieux des arnaques de ce type : d'une, il faut vérifier que l'on réserve sur le site officiel de la compagnie aérienne, de l'hôtel ou de l'agence de voyage. Et l'expert insiste : "Vérifiez l'URL, car les escrocs créent souvent des sites ressemblants avec des petites fautes d'orthographe". La présence du symbole en forme de cadenas dans la barre de navigation est indispensable : elle signifie que "les transactions sont cryptées et sécurisées".

Une offre trop alléchante de type hôtels de luxe ou vols à prix bradés devrait vous mettre la puce à l'oreille. Christian Petzold recommande aux voyageurs de lire les avis sur des sites de confiance tels que Trustpilot ou Better Business Bureau. "Les fraudeurs laissent une trace de clients mécontents, alors ne sautez pas cette étape".

Enfin, payez avec votre carte de crédit et uniquement dans la mesure du possible, car elles proposent une meilleure protection des consommateurs contre la fraude et facilitent la résolution des litiges. L'expert met en garde contre "les argumentaires de vente ou les demandes de virement bancaire, qui sont des tactiques de fraude courantes".