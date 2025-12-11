Ce sont les 6 dates clés pour payer vos vacances au ski moins chères

Ces dates sont à cocher dans votre calendrier pour faire jusqu'à 40% d'économies sur le prix de vos vacances au ski.

Le coût moyen d'un séjour à la montagne s'élève à 729 euros par personne. Pour beaucoup de Français, les vacances au ski semblent ainsi inaccessibles. Face à un budget qui reste la préoccupation numéro un pour 67% des vacanciers, comment profiter de la montagne sans exploser son portefeuille ?

Le nouveau guide d'Abritel s'est penché sur cette équation complexe. Basé sur une enquête menée auprès de 1 000 voyageurs français et combinée à ses données de recherche, l'expert en locations de vacances a donné les périodes pièges à éviter absolument. Sans grande surprise, les arrivées durant la semaine de Noël (le 20 décembre) et en plein cœur des vacances d'hiver (les samedis 14, 20 et 28 février 2026) affichent les prix d'hébergement les plus élevés de la saison. La règle d'or pour éviter que la demande n'explose les tarifs est donc simple : fuir les vacances scolaires. Mais alors, quelles sont les dates à privilégier ?

La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de décaler son voyage de quelques semaines pour réaliser des économies majeures ! Selon le rapport, vous pouvez économiser jusqu'à 40% sur le coût de l'hébergement par rapport à la semaine la plus chère de la saison si vous optez pour la date la plus avantageuse d'entre toutes : le 13 décembre. Les autres créneaux pour les chasseurs de bonnes affaires auront lieu en janvier et mars : si vous arrivez le 10 janvier ou le 14 mars, vous obtiendrez 30% de réductions sur votre facture, et si vous arrivez les 3 janvier, 17 janvier ou le 7 mars, ces semaines vous permettront de réaliser près de 20% d'économies.

Cauterets dans les Hautes-Pyrénées fait partie des stations de ski où les prix des hébergements sont les plus attractifs en France. © oksmit - stock.adobe.com

Enfin, Abritel préconise des destinations en particulier si vous souhaitez encore plus alléger la facture. La règle est de s'éloigner des massifs historiquement les plus chers. Vous ferez donc une croix sur les département de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère qui regroupent 7 des 15 destinations les plus recherchées cet hiver comme Les Arcs, Val Thorens, Tignes, Morzine, La Clusaz, L'Alpe d'Huez ou Les Deux-Alpes.

Pour des prix plus doux, cap sur les Hautes-Alpes, avec des stations comme Serre-Chevalier, Montgenèvre ou Vars qui affichent des tarifs en moyenne 25% moins chers qu'en Savoie. Les massifs des Vosges (avec des stations comme La Bresse ou Xonrupt) et du Jura (Les Rousses) permettent quant à eux de réaliser des économies spectaculaires de 50% de réduction en moyenne par rapport à la Savoie. Les Pyrénées et le Puy‑de‑Dôme ne sont pas en reste, offrant une moyenne de 45% de réduction. Cette tendance est confirmée par une forte augmentation des recherches sur Abritel dans les Vosges/Jura/Doubs (+45%) et les Hautes-Pyrénées/Puy-de-Dôme (+30%).

Abritel recommande de réserver son hébergement au moins deux mois à l'avance car les chalets et appartements situés au plus près des pistes partent à la vitesse de l'éclair. Certaines annonces sur Abritel proposent d'ailleurs des réductions pour toute réservation effectuée plus de 60 jours en amont.