Cette ville française possède les toilettes les plus sales d'Europe selon les touristes

C'est la ville où les touristes ont le plus peur d'aller aux toilettes...

À l'étranger, le cliché du Français fâché avec l'hygiène nous colle à la peau. Si cette réputation de "sales" nous fait parfois sourire, une nouvelle étude ne va clairement pas arranger nos affaires. Alors que des millions de touristes débarquent en France pour les fêtes, l'une de nos plus grandes métropoles vient de se faire méchamment épingler pour l'état lamentable de ses toilettes publiques.

L'étude, menée par les experts de Showers to You, a passé au crible plus de 19 000 avis Google Maps sur des toilettes publiques pour classer les villes européennes de la plus propre à la moins hygiénique. Le verdict pour cette métropole française est sans appel : elle décroche la note de 8,24/10 sur l'indice de saleté. C'est simple, sur les 2 497 commentaires laissés par les usagers (le volume le plus élevé de l'étude), près de 13 % mentionnent des installations "sales" ou "malodorantes". Avec une note moyenne de satisfaction de seulement 3,2/5, l'expérience utilisateur y est jugée médiocre, confirmant les pires craintes des 75 % de voyageurs qui n'utilisent les toilettes publiques qu'en ultime recours.

Sans grande surprise, c'est bien Paris qui est épinglée par les touristes. Dans le classement de Showers to You, la capitale française se retrouve à la 6e place des villes européennes aux toilettes les plus sales. Malgré son prestige mondial, il faut dire que la "Ville Lumière" a tendance à être ternie par l'urine, elle qui est déjà fortement critiquée pour la propreté de ses rues !

Le constat est flagrant : que ce soit dans les stations de métro ou à deux pas des monuments historiques, les infrastructures parisiennes ne tiennent plus la route. Mais le contexte explique en partie ce désastre : avec 47,5 millions de visiteurs par an, les infrastructures parisiennes sont soumises à une pression ingérable : les sanisettes et autres commodités sont prises d'assaut, rendant le maintien de la propreté quasiment impossible pour les services de voirie.

L'étude pointe du doigt certaines toilettes parisiennes qui voient défiler jusqu'à 15 millions de personnes par an. Cette sur-fréquentation transforme les toilettes publiques en véritables nids à bactéries en un temps record. Même avec le meilleur nettoyage du monde, la cadence est infernale, entre l'usure prématurée du matériel et l'incivilité, l'hygiène devient une mission impossible !

Si Paris déçoit, elle n'est pas la pire élève du classement. La palme revient à Bruxelles, sacrée ville la plus sale d'Europe avec un score de 9,71/10. Dans la capitale belge, plus d'un avis sur 5 (22 %) mentionne les mots "sale" ou "qui sent mauvais"... La raison ? Un manque flagrant d'infrastructures (moins de 5 toilettes pour 100 000 habitants) et un entretien insuffisant. Stockholm arrive à la deuxième marche du podium avec 20 % d'avis négatifs, suivie de près par Riga en Lettonie. En revanche, si vous cherchez les toilettes les plus impeccables d'Europe, rendez-vous à Vilnius en Lituanie : la ville affiche un score d'hygiène quasi parfait de 9,71/10.