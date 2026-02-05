Un château de fer et de rêves : ce village français cache un univers digne de Jules Verne

Ce petit monde en ferraille est une escale hors du temps unique en France.

La France regorge de pépites insolites nées de la passion d'autodidactes, à l'image du Palais Idéal du Facteur Cheval qui fait la renommée de la Drôme, ou de la Maison Picassiette à Chartres. Ces lieux hors-normes cassent les codes de l'architecture classique et prouvent qu'avec une imagination sans limite, un coin de campagne peut devenir une destination mondialement connue. Parmi ceux-ci, il existe une pépite encore tenue secrète, digne de l'univers de Jules Verne, qui fascinera à coup sûr toute la famille.

Loin du parc d'attractions standard, imaginez des tours biscornues, des étranges cathédrales, des automates de métal animés et des fontaines musicales qui jouent des mélodies improbables. Objets de récupération, clous, engrenages, bouts de ferraille... Ils reprennent vie sous la forme de personnages malicieux. Dans cet endroit fantastique, chaque recoin cache une architecture décalée ou une sculpture qui se met à émettre des sons.

L'Univers du Poète Ferrailleur en Bretagne. © Robert Coudray

Ce royaume de l'imaginaire a un nom : l'Univers du Poète Ferrailleur. C'est l'œuvre de Robert Coudray qui depuis 30 ans transforme des clous et des engrenages en un monde féerique. Pour découvrir ce lieu secret, il faut se rendre en Bretagne, au cœur du Morbihan, dans le petit village de Lizio. C'est là, à "La Ville Stéphant", que ce "petit prince de la récup'" a bâti sa demeure fabuleuse. Ce qui n'était au départ qu'un tas de vieux objets est devenu un site incontournable, classé parmi les expériences les plus insolites à vivre en Bretagne.

La visite est une véritable déambulation libre qui dure environ deux heures. Le parcours emmène le visiteur à la rencontre de 80 machines fantastiques et sculptures animées. On traverse des jardins insolites, on explore un "éco-logis" et on se laisse surprendre par des films projetés sur grand écran. C'est un voyage qui réveille l'âme d'enfant des adultes et fascine les plus jeunes. Avant de partir, un détour par la librairie du site permet de prolonger la magie et de comprendre la philosophie de cet artiste qui fait des rimes avec des "petits bouts de rien".

L'artiste Robert Coudray à l'œuvre dans son atelier. © Bertrand COUSSEAU

L'Univers du Poète Ferrailleur est généralement ouvert de Pâques à la Toussaint (pensez à vérifier les horaires exacts selon la saison sur le site officiel). Côté budget, les tarifs sont accessibles avec des billets autour de 7,50 euros pour les enfants et 8,50 euros pour les adultes. Le site est entièrement adapté aux familles et propose même des jeux pour ponctuer la visite.

Si vous cherchez une escapade qui sort des sentiers battus dès le printemps, ce château de fer est l'étape idéale en Bretagne. Robert Coudray nous prouve que le recyclage peut se hisser au rang de l'art et que la poésie est partout, même dans un tas de ferraille !