Dans ce musée d'un nouveau genre, on marche littéralement les pieds au plafond

Dans ce temple de l'illusion, une expérience d'apesanteur bluffante défie les lois de la gravité.

S'il existe de plus en plus de musées interactifs où la réalité est chamboulée, l'immersion a atteint un niveau inédit avec ce nouveau temple de l'illusion en France. Deux ans après son ouverture, ce lieu est devenu un incontournable du genre. Sur 1 700m² répartis sur 3 étages, 90 expériences d'illusions renversantes vous attendent. Il est grand temps de découvrir cette expérience hors-du-commun qui défie la réalité.

Décors en trompe-l'œil, miroirs, technologies de pointe... vos sens sont mis à rude épreuve dans ce musée pas comme les autres en France. Et cette année, il surprend encore plus avec une expérience unique qui vous donnera la sensation de flotter en apesanteur comme un astronaute dans l'espace par le biais d'astuces visuelles et spatiales déformant la perception. Bienvenue dans l​​​​a Zero Gravity Room du Paradox Museum de Paris. Attention votre centre de gravité risque d'être mis à rude épreuve… Préparez-vous à marcher sur les murs !

L'expérience Zero Gravity Room du Paradox Museum de Paris. © Sarah Ponchin / Linternaute.com

On découvre dans ce musée parisien d'autres expériences qui vous surprendront à coup sûr : s'immerger dans un décor où les corps sont coupés, disparaître comme l'homme invisible grâce une combinaison, se retrouver avec le nez et la bouche de son acolyte, devenir un géant ou au contraire rapetisser, se confronter à l'"effet Mona Lisa" avec des tableaux qui vous suivent du regard...

Les illusions proposées dans ce musée sont sans limite et le visiteur est à la fois acteur et spectateur de ces expériences visuelles déroutantes. Nous avons particulièrement apprécié l'expérience des kaléidoscopes ci-dessous :

Au Paradox Museum, le visiteur fait partie intégrante des illusions d'optique en adoptant des poses spécifiques. © Sarah Ponchin / Linternaute.com

Plus qu'un musée, ce lieu est un véritable terrain de jeu XXL pour les adeptes d'Instagram. Le visiteur devient l'acteur principal des illusions, créant des mises en scène d'un autre monde. Comme une tierce personne est souvent requise pour immortaliser les mises en scène, le musée a tout prévu : des agents sont répartis tout au long du parcours pour prendre en photo les visiteurs avec leur propre smartphone ou tout simplement les guider.

Prêts à plonger dans ce monde magique où sciences et illusions d'optique rythment un parcours immersif d'environ 80 minutes ? Et pour finir en beauté, le premier Hans & Gretel de France, une pâtisserie féerique qui nous vient de Londres, s'est installé à la fin du parcours. Donuts et glaces aux garnitures démesurées, gaufres à bulles, gâteaux cheminée... On se remet de ses émotions en se régalant de créations pâtissières visuellement spectaculaires.

Le Paradox Museum est à vivre impérativement en famille ou entre amis et tous les âges sont les bienvenus, à condition d'être accompagné pour les moins de 15 ans. Rendez-vous au 38 boulevard des Italiens, à deux pas de l'Opéra Garnier !