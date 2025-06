Cette rivière cachée est unique en France, on se baigne sous un trésor romain

Plonger dans cette rivière, c'est la possibilité de s'immerger au pied d'un monument millénaire.

Lorsque la canicule se fait sentir, l'envie de plonger la tête la première dans l'eau fraîche se fait pressante ! Et si loin de l'agitation des plages bondées et de la mer salée et abrasive, on ne s'offrirait pas une immersion en eau douce, transportés par le courant doux d'une rivière où la fraîcheur est garantie ? Si la France est sillonnée de centaines de rivières, on ne saurait que trop vous recommander cette baignade avec une merveille architecturale pour toile de fond !

Cette rivière coule sous un Géant de l'Antiquité Romaine aux dimensions colossales (49 mètres de haut sur près de 275 mètres de long), construit au 1er siècle de notre ère et remarquablement bien conservé. Bien plus qu'un simple pont, ce chef d'œuvre d'architecture est classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco. De quoi transformer votre baignade en une expérience inoubliable !

Direction le sud de la France non loin de Nîmes pour vous rafraîchir dans les eaux limpides du Gardon, avec pour perspective cet emblématique monument romain vieux de 2 000 ans : le Pont du Gard. La vue sur ses trois niveaux d'arches superposées qui enjambent le fleuve est à couper le souffle !

Si la vue est exquise, la baignade l'est tout autant, dans cette eau sans chlore ni sel et d'une clarté absolue, qui a sculpté des falaises de calcaire tout autour. La zone de baignade autorisée se situe soit sur la rive droite du Gardon, du côté Vers-Pont-du-Gard où se trouve une plage aménagée avec un parking payant, soit rive gauche du côté Collias, à quelques centaines de mètres du pont, où se trouvent des plages de galets très appréciées. Si la baignade est autorisée en amont ou en aval du Pont du Gard, il est à noter qu'il est interdit de traverser la rivière directement sous les arches en raison d'un courant fort et pour préserver le monument.

Au-delà de la baignade, le site du Pont du Gard offre la possibilité de pratiquer de nombreuses activités parmi lesquelles la possibilité de faire du canoë-kayak avec un passage sous le pont, de visiter le musée du Pont du Gard situé sur la rive gauche du Gardon, qui retrace l'intégralité du projet de l'aqueduc romain avec les techniques de construction de l'époque, mais aussi de parcourir le sentier des Mémoires de Garrigue, une sorte de musée à ciel ouvert qui présente des vestiges de l'aqueduc romain.