C'est la meilleure période pour visiter la Venise Verte, entre balades en barque et déconnexion totale

Loin du stress, cette destination est un labyrinthe aquatique des plus fascinants.

C'est la fin de l'année scolaire et vous n'avez qu'une envie : ralentir la cadence. Loin de l'effervescence des touristes, vous êtes à la recherche d'un coin de nature dépaysant où la déconnexion serait totale. Pas besoin de chercher bien loin, il existe en France une région naturelle où les voitures n'ont pas leur place et où le silence n'est rompu que par le chant des oiseaux et le mouvement des roseaux.

On se croirait presque dans le Delta du Mékong mais ce n'est qu'une illusion. D'innombrables canaux, rivières et conches façonnent l'eau et servent de voie de navigation pour des barques traditionnelles souvent pilotées à la pigouille, une sorte de longue perche, ou à l'aide de pagaies. On l'appelle plutôt la Venise verte, parce que dans la cité lacustre italienne, on retrouve le même réseau dense de fossés et de rigoles.

A cette période de l'année, avant les grandes vacances, la nature y est éclatante et l'affluence est encore raisonnable. A cheval sur trois départements (la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime), la Venise Verte s'étend sur plus de 112 000 hectares d'étendues d'eau calme et de prairies au cœur du Parc naturel régional du Marais poitevin. Son vaste labyrinthe de canaux propose une immersion dans un calme total au sein d'une nature plus que préservée.

Depuis l'un des nombreux embarcadères souvent situés au cœur des villages de la région (Coulon, Arçais, Maillezais ou encore Damvix), on emprunte une barque à fond plat. Au fil de l'eau s'anime la flore du marais, entre loutres, ragondins, hérons cendrés et martins-pêcheurs dans un décor de frênes, peupliers blancs et lentilles d'eau. Si c'est votre première fois dans la Venise Verte, la visite guidée avec un batelier local sera vivement recommandée pour percer tous les secrets du marais et de son histoire.

Mais la balade en barque n'est pas la seule manière de découvrir la Venise Verte : plus de 300 kilomètres de sentiers balisés permettent de la parcourir à pieds, à vélo ou même à dos de cheval ce tableau bucolique. Après avoir flâné dans les villages charmants et franchi les ponts fleuris, on se pose pour pique-niquer sur les berges où règne le calme absolu.

S'il y a bien un village qu'il vous faudra explorer, c'est Coulon, considérée comme la "capitale" de cette région aquatique. Après avoir exploré ses ruelles pavées le long des maisons de pierres aux volets bleus, on se promènera le long des quais pour admirer les barques colorées alignés sur les canaux. Vous en saurez plus sur la culture locale en visitant la Maison du Marais Poitevin et l'église Saint-Trinité. Après avoir fait vos emplettes dans l'une des boutiques d'artisanat, vous apprécierez une pause gourmande dans l'un des restaurants du village. Au menu : farci poitevin, anguille, mojettes ou encore tourteau fromagé !