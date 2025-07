Le New York Times l'adore : ce jardin secret en Bretagne est l'un des plus beaux du monde

Ce havre de paix à l'histoire singulière a été désigné parmi les 25 plus beaux jardins du monde par le NY Times et pourtant peu de gens le connaissent.

La France regorge de jardins réputés pour leur histoire et leur style "à la française". Mais face aux incontournables Versailles ou Tuileries qui sont de véritables démonstrations de grandeur, des jardins plus intimistes méritent tout autant le détour. Classée "Jardin Remarquable", cette bulle de verdure méconnue de la plupart des Français vient d'acquérir une notoriété mondiale en figurant dans le palmarès du New York Times.

Ces jardins ont quelque chose d'envoûtant rien que par leur histoire. A la croisée de la botanique et du romantisme, ils sont le fruit de l'imagination du prince russe Peter Wolkonsky qui s'est découvert, enfant, "une passion pour la botanique en s'infiltrant secrètement dans le potager du tsar qui résidait dans le palais voisin". Dans les années 1960, il décide de réaliser son propre refuge botanique dans un vallon breton.

Ainsi naît ce trésor caché des Côtes-d'Armor : les Jardins de Kerdalo, fruit de la vision d'un seul homme. D'inspiration italienne par leur symétrie, terrasses, jeux d'eau et grottes mais aussi d'inspiration anglaise dans la liberté de composition, ces jardins "bretons" abritent une collection botanique impressionnante de 5 000 espèces végétales, acquises par le prince durant près de 40 ans. Parmi celles-ci, les plantes les plus rares au monde comme le Pin de Wollemi, un conifère considéré comme un fossile vivant découvert en 1994 en Australie, ou encore le Podocarpus salignus, originaire du Chili. Ces plantes exotiques se sont merveilleusement bien adaptées au microclimat breton, et côtoient une flore locale comme le rhododendron, les camélias ou les fougères.

Le Wollemia nobilis est un grand conifère australien rescapé de la Préhistoire. © KarinD - stock.adobe.com

Les Jardins de Kerdalo sont également originaux rien que par leur composition paysagère répartie en une succession de "chambres végétales", chacune avec sa propre ambiance. La visite des jardins, d'environ 2 heures, est une véritable exploration : d'une ambiance italienne élégante depuis ses terrasses, on passe à un jardin aquatique invitant à la contemplation ou à des sous-bois luxuriants pour un moment de fraîcheur bienvenu.

Et il n'y a pas plus romantique et poétique que les jardins de Kerdalo entre les bassins qui reflètent le ciel et la végétation, les cascades et ses fontaines apaisantes et les sa pagode chinoise, sa grotte italianisante décorée de coquillages... Vraiment pas étonnant qu'ils figurent parmi les 4 sites français retenus par le prestigieux New York Times pour figurer dans sa liste des 25 jardins à voir absolument dans le monde.

Si le prince Volkonsky est décédé en 1997, le jardin a continué à être entretenu et même enrichi par sa fille et son gendre, et il est aujourd'hui devenu la propriété du créateur français de chaussures et sacs à main de luxe Christian Louboutin.

Amoureux de la nature, jardinier passionné ou en quête d'inspiration, on vous donne rendez-vous aux Jardins de Kerdalo dans la commune de Trédarzec chaque année d'avril à septembre. L'accès est libre du mardi au jeudi de 10h à 13h puis de 14h30 à 18h30 ainsi que les dimanche et lundi de 14h30 à 18h30.