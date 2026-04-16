"J'ai testé la nouvelle attraction de la Reine des Neiges avec mes enfants : voici ce qu'il faut savoir avant d'y aller"

La magie opère-t-elle dans le très attendu "Frozen Ever After"? On a grimpé en famille dans l'attraction vedette du nouveau Disney Adventure World, et voici ce qu'on en a pensé.

Un lac immense, des maisons colorées aux toits pointus, une montagne enneigée qui culmine à 36 mètres… bienvenue dans le nouveau monde de La Reine des Neiges à Disneyland Paris ! Alors que l’avant-première exclusive du parc réunissait fin mars la crème des journalistes, influenceurs et célébrités, nous, on a préféré visiter le parc après son ouverture, pour vivre l’expérience aux côtés du public. Les files d’attente, l’immersion, la réaction des enfants… On vous dit tout sur notre visite à Disney Adventure World.

Frozen Ever After, c'est l'attraction vedette de la nouvelle extension. Alors évidemment, on avait très envie de la tester. Ce jour-là, l'attente tournait autour de 90 minutes, mais nous étions munis d'un précieux sésame, le Disney Premier Access, billet coupe-file dont le tarif oscille entre 15 et 20€ par personne. Un sacré budget pour une famille, qui nous a tout de même évité une bonne heure de queue. Les jours de grosse affluence, ça peut valoir le coup. Sinon, rassurez-vous, la file d'attente est très immersive et tout a été pensé pour vous plonger dans l'ambiance villageoise d'Arendelle : on traverse des cuisines, l'entrepôt de glace de Kristoff, le sauna roulant d'Oaken…

Le décor féérique du nouveau monde de La Reine des Neiges à Disneyland Paris. © Sarah Parot

Voilà, il est temps de grimper dans notre embarcation ! Au programme : six minutes de croisière dans l’univers féérique du film, entre décors enneigés, chansons cultes et personnages emblématiques. Ces "audio-animatronics" de dernière génération sont la vraie réussite de Frozen Ever After : boostés à l’IA, ils donnent vie à des personnages plus vrais que nature, comme l’adorable bonhomme de neige Olaf, qui se dandine sous nos yeux avec une telle fluidité qu’on le croirait vivant. Franchement, c’est bluffant !

Mais alors, trop "pépouze", cette croisière musicale ? Attendez la suite ! Car bientôt, deux portes battantes s’ouvrent, et Elsa apparaît sur un balcon pour chanter son refrain mythique, "Let it go, let it go". L’émotion est à son comble, les petites filles en robe de princesse n’en croient pas leurs yeux.

Les "audio-animatronics", plus vrais que nature, sont la vraie réussite de Frozen Ever After. © CATHY DUBUISSON/ Disneyland Paris

Pas même le temps d'être un peu déçu du choix de cette version anglaise (on aurait préféré s'époumoner sur "Libérée, délivrée", évidemment) : soudain, notre embarcation est propulsée en marche arrière pour une chute finale riche en émotions… Attention, ça éclabousse !

Alors, la nouvelle attraction de World of Frozen vaut elle le détour ? Oui à 100%. Même avec le public le plus réfractaire qui soit (deux garçons de 5 et 11 ans qui pensent que La Reine des Neiges, "c’est trop nul"), impossible de ne pas être émerveillé devant ces décors immersifs et ces animatroniques à couper le souffle. Toutefois, si vous faites l’attraction avec des enfants très jeunes ou émotifs, n’hésitez pas à les prévenir de la "chute" finale pour ménager leurs émotions. Un spoiler pour la bonne cause !