"J'ai testé la nouvelle attraction de la Reine des Neiges avec mes enfants : voici ce qu'il faut savoir avant d'y aller"
La magie opère-t-elle dans le très attendu "Frozen Ever After"? On a grimpé en famille dans l'attraction vedette du nouveau Disney Adventure World, et voici ce qu'on en a pensé.
Un lac immense, des maisons colorées aux toits pointus, une montagne enneigée qui culmine à 36 mètres… bienvenue dans le nouveau monde de La Reine des Neiges à Disneyland Paris ! Alors que l’avant-première exclusive du parc réunissait fin mars la crème des journalistes, influenceurs et célébrités, nous, on a préféré visiter le parc après son ouverture, pour vivre l’expérience aux côtés du public. Les files d’attente, l’immersion, la réaction des enfants… On vous dit tout sur notre visite à Disney Adventure World.
Frozen Ever After, c'est l'attraction vedette de la nouvelle extension. Alors évidemment, on avait très envie de la tester. Ce jour-là, l'attente tournait autour de 90 minutes, mais nous étions munis d'un précieux sésame, le Disney Premier Access, billet coupe-file dont le tarif oscille entre 15 et 20€ par personne. Un sacré budget pour une famille, qui nous a tout de même évité une bonne heure de queue. Les jours de grosse affluence, ça peut valoir le coup. Sinon, rassurez-vous, la file d'attente est très immersive et tout a été pensé pour vous plonger dans l'ambiance villageoise d'Arendelle : on traverse des cuisines, l'entrepôt de glace de Kristoff, le sauna roulant d'Oaken…
Voilà, il est temps de grimper dans notre embarcation ! Au programme : six minutes de croisière dans l’univers féérique du film, entre décors enneigés, chansons cultes et personnages emblématiques. Ces "audio-animatronics" de dernière génération sont la vraie réussite de Frozen Ever After : boostés à l’IA, ils donnent vie à des personnages plus vrais que nature, comme l’adorable bonhomme de neige Olaf, qui se dandine sous nos yeux avec une telle fluidité qu’on le croirait vivant. Franchement, c’est bluffant !
Mais alors, trop "pépouze", cette croisière musicale ? Attendez la suite ! Car bientôt, deux portes battantes s’ouvrent, et Elsa apparaît sur un balcon pour chanter son refrain mythique, "Let it go, let it go". L’émotion est à son comble, les petites filles en robe de princesse n’en croient pas leurs yeux.
Pas même le temps d'être un peu déçu du choix de cette version anglaise (on aurait préféré s'époumoner sur "Libérée, délivrée", évidemment) : soudain, notre embarcation est propulsée en marche arrière pour une chute finale riche en émotions… Attention, ça éclabousse !
Alors, la nouvelle attraction de World of Frozen vaut elle le détour ? Oui à 100%. Même avec le public le plus réfractaire qui soit (deux garçons de 5 et 11 ans qui pensent que La Reine des Neiges, "c’est trop nul"), impossible de ne pas être émerveillé devant ces décors immersifs et ces animatroniques à couper le souffle. Toutefois, si vous faites l’attraction avec des enfants très jeunes ou émotifs, n’hésitez pas à les prévenir de la "chute" finale pour ménager leurs émotions. Un spoiler pour la bonne cause !