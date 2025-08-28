C'est l'"Île de Pâques française" : ces 200 statues géantes cachées dans cette vallée vont vous surprendre

Il existe une région en France où sont érigées des statues mystérieuses et colossales, dignes de l'île de Pâques.

En pénétrant dans une colline verdoyante en pleine campagne française, de gigantesques statues se dévoilent au grand air, monumentales et mystérieuses. Comme une impression de se retrouver soudainement à l'autre bout de la terre, sur l'île de Pâques. Atteignant entre 4 et 7 mètres de hauteur, ces sculptures, près de 200, ne représentent pas ici des énigmatiques statues Moaï, mais les Saints de la Bretagne.

Nichée dans un petit village à Carnoët dans les Côtes-d'Armor, La Vallée des Saints rassemble ces inspirantes et envoûtantes sculptures. Saint-Malo, Saint-Samson, Saint-Brieuc, Saint-Tugdual, Sainte-Pol-Aurélien, Saint Corentin et Saint Partern furent les sept premières "statues-menhirs" érigées sur le site en 2009, portraits des premiers évangélisateurs de l'Armorique. Depuis, 15 nouveaux géants sont sculptés chaque année dans un bloc de granit breton brut de 25 tonnes. Ermites, princes, abbés, moines... Chaque statue, d'un style différent, raconte une légende ou une histoire. Parmi les plus imposantes, les statues de Saint Conan et de Saint Azenor, en granit bleu de Lanhélin pour l'une et en granit rose de La Clarté pour l'autre, accueillent les visiteurs dès l'entrée du site.

Saint Riom dans La Vallée des Saints © Laurent Renault - stock.adobe.com

Ce site naturel unique de 8 hectares est en accès libre tous les jours de l'année et 24 heures sur 24. Il est situé au sud de Guingamp et à proximité de Carhaix, on y accède par la D787. Ce projet fou a pour vocation de devenir l'unique vitrine du granit breton, rassemblant d'ici 2080 près de 1 000 statues. A terme, ce chantier pharaonique constituera un centre d'information et de documentation mondial sur le Haut-Moyen Âge breton, proposant des animations musicales, théâtrales et des reconstitutions historiques. Pas de doute que ce site mystique, tel un grand livre d'histoire à ciel ouvert, attirera les férus de patrimoine à travers le monde.

Si vous souhaitez découvrir d'autres trésors cachés dans notre belle France, l'application Aroundus, qui nous a permis de dénicher La Vallée de Saints, présente près de 500 sites d'exception en France et en outre-mer qui sortent des sentiers battus et invitent à l'aventure régionale, levant le voile sur des sites merveilleux encore trop méconnus. L'application, qui recense au total près de 250 000 points d'intérêts touristiques grâce à l'IA générative, est téléchargeable sur Google Play ou l'App Store.