Ce joyau du patrimoine a toutes ses chances d'être élu "monument préféré des Français"

Emblématique de toute une ville, ce monument a tout pour gagner le cœur des Français.

Après "Le Village préféré des Français", l'animateur Stéphane Bern s'apprête à donner un nouveau coup de projecteur, cette fois-ci non pas sur un village mais sur un de nos monuments avec l'émission "Le Monument préféré des Français" diffusée bientôt sur France 3. Sur le même principe, ce sont 14 monuments représentatifs de nos régions qui sont en lice pour décrocher la distinction. Parmi ceux-ci, un grand édifice présente de sérieux atouts pour remporter le titre tant convoité.

Dotée d'une architecture majestueuse, cette place est l'emblème de toute une ville et s'anime tous les jours. "C'est très beau, cette grandeur. Il faut voir le nombre de personnes qui la connaissent. Elle est très agréable, grande, spacieuse. Et oui, c'est un lieu de rencontres et d'événements. C'est le lieu central, au cœur du centre historique", ainsi la décrivent des passants à France Bleu.

Cette grande place de 12 000 m², c'est le Capitole de Toulouse, sélectionnée pour incarner la région Occitanie. Pas de doute qu'elle fasse la fierté des Toulousains, elle s'anime à l'heure du déjeuner, du dîner, les jours de marché, d'élections, de manifestations et bien sûr les soirs de fête, notamment lors des célébrations des victoires du Stade Toulousain !

En plus d'être un lieu de vie et de fête pour tous les Toulousains, l'édifice est également le siège historique du pouvoir municipal, transformé au fil des siècles : il abrite à la fois la mairie, la cour Henri IV, la célèbre Salle des Illustres ornée de fresques qui retracent l'histoire de la ville. Tous ces trésors du passé sont accessibles gratuitement.

Cette place construite au 12e siècle et achevée au milieu du 19e est dominée par l'édifice majestueux auquel elle doit son nom, le Capitole, qui attire tous les regards, des touristes comme des habitants. Sa façade néoclassique, son architecture de briques et de pierre, ses arcades, sous lesquelles se trouvent les 29 peintures de Raymond Moretti représentant des événements et personnalités de l'histoire de la ville ainsi que l'immense croix occitane en bronze qui orne le centre de la place depuis 1995 sont des symboles forts de la Ville Rose. En plus d'être hautement chargée d'histoire, la place accueille également le Théâtre du Capitole, haut lieu de l'art lyrique, lui conférant une dimension culturelle.

Alors, le cœur battant de la Ville Rose sera-t-il le vainqueur de cette 5e saison du "Monument préféré des Français" ? Comme l'émission repose sur le vote des internautes et étant donné l'attachement et l'enthousiasme des Toulousains et des habitants du Sud-Ouest pour leur patrimoine, il y a de fortes chances que le monument rafle de nombreux suffrages. Et gagne ? Rendez-vous mercredi 17 septembre à 21h05 sur France 3 pour connaître la réponse.