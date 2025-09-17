Monument préféré des Français 2025 : le château de Chantilly lauréat, le classement en images
Le château de Chantilly est le lauréat du "Monument préféré des Français" cette année 2025. Découvrez le classement des candidats en images.
Le verdict est tombé ce mercredi 17 septembre 2025 : la 10e édition du "Monument préféré des Français" présentée par Stéphane Bern a couronné le château de Chantilly en région Hauts-de-France, succédant au Circuit des 24 Heures du Mans élu en 2024. Bien plus qu'un simple château résidentiel, c'est un ensemble exceptionnel qui abrite à la fois un château reconstruit au 19e siècle sur l'eau, un parc grandiose de 115 hectares, la deuxième plus grande collection de peintures anciennes en France (après le Louvre) dans son musée Condé ainsi que les plus grandes écuries princières d'Europe.
Parmi les 14 candidats français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer), le château de Chantilly devance le phare de Cordouan en Nouvelle-Aquitaine (2e) et les Remparts de Guérande en Pays de la Loire (3e). Découvrez le classement en images :
Quel est le classement du Monument préféré des Français en 2025 ?
Sur le même principe que le Village préféré des Français, chaque monument représentait une région française, et c'est le public qui a voté pour son préféré. Voici le classement définitif des candidats :
- Château de Chantilly (Hauts-de-France)
- Phare de Cordouan (Nouvelle-Aquitaine)
- Remparts de Guérande (Pays de la Loire)
- Pen Duick (Bretagne)
- Citadelle de Besançon (Bourgogne-Franche-Comté)
- Viaduc de Garabit (Auvergne-Rhône-Alpes)
- Place du Capitole (Occitanie)
- Jardin botanique de Valombreuse (Guadeloupe)
- Château de Haroué (Grand Est)
- Château de Chenonceau (Centre-Val de Loire)
- Citadelle de Calvi (Corse)
- Villa Les Rhumbs - Musée Christian Dior (Normandie)
- Amphithéâtre d'Arles (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
- Basilique Cathédrale Saint-Denis (Île-de-France)