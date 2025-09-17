Monument préféré des Français 2025 : le château de Chantilly lauréat, le classement en images

Le château de Chantilly est le lauréat du "Monument préféré des Français" cette année 2025. Découvrez le classement des candidats en images.

Le verdict est tombé ce mercredi 17 septembre 2025 : la 10e édition du "Monument préféré des Français" présentée par Stéphane Bern a couronné le château de Chantilly en région Hauts-de-France, succédant au Circuit des 24 Heures du Mans élu en 2024. Bien plus qu'un simple château résidentiel, c'est un ensemble exceptionnel qui abrite à la fois un château reconstruit au 19e siècle sur l'eau, un parc grandiose de 115 hectares, la deuxième plus grande collection de peintures anciennes en France (après le Louvre) dans son musée Condé ainsi que les plus grandes écuries princières d'Europe.

Parmi les 14 candidats français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer), le château de Chantilly devance le phare de Cordouan en Nouvelle-Aquitaine (2e) et les Remparts de Guérande en Pays de la Loire (3e). Découvrez le classement en images :

Quel est le classement du Monument préféré des Français en 2025 ?

L'émission "Le Monument préféré des Français" a révélé son vainqueur quelques jours avant les 42e Journées Européennes du Patrimoine prévues ce week-end et parmi les 14 sites retenus sur les quelques 45 000 édifices qui sont inscrits ou classés au titre de Monuments historiques. Juste avant le verdict, nous avons pu nous entretenir en exclusivité avec l'iconique présentateur Stéphane Bern qui s'est livré avec enthousiasme sur l'émission, décryptant l'engouement du public pour les trésors de nos régions et confiant son attachement indéfectible pour des lieux chargés d'histoire :

Sur le même principe que le Village préféré des Français, chaque monument représentait une région française, et c'est le public qui a voté pour son préféré. Voici le classement définitif des candidats :