Cette recette de pâtes cartonne sur TikTok grâce à un accessoire très particulier

En seulement 5 ingrédients et 20 minutes, une tiktokeuse britannique a réalisé une recette de gratin de pâtes aux boulettes de viande grâce à un ustensile inattendu !

Une utilisatrice de TikTok qui gère le compte Air Fryer Girl UK a partagé sa recette de gratin de pâtes aux boulettes de viande réalisée grâce... à une friteuse. Les fans de cet accessoire sont enchantés par la recette archi simple qui ne requiert que 20 minutes de temps. La vidéo a a été visionnée 883 000 fois et enregistre plus de 18 000 likes sur le réseau social. "Pourquoi n'ai-je jamais pensé à faire des boulettes de cette manière ? Je paye toujours plus cher en les achetant toutes faites", a commenté un utilisateur sous la vidéo. "Y a-t-il quelque chose que l'on ne peut pas faire sans une friteuse à air ?" a demandé un autre utilisateur. "Ça a l'air tellement bon !", peut-on encore lire dans les commentaires des utilisateurs, visiblement conquis par l'emploi d'une friteuse sans huile pour réaliser un plat de pâtes gratinées.

La recette ? Prendre quatre saucisses, les couper en petits morceaux et les rouler en boules. Placer les boules dans le panier de la friteuse sans huile. Les cuire pendant huit minutes à 190 degrés, en les secouant légèrement à la mi-cuisson. Pendant leur cuisson, faire cuire des pâtes et verser de l'eau bouillante sur des petits pois surgelés pour les décongeler. Une fois que tout est prêt, mélanger les ingrédients avec de la sauce dans un bol en silicone, avant de les garnir de plein de fromage râpé et de les placer dans la friteuse sans huile pendant encore huit à dix minutes à 190 degrés.

Le résultat ? Des pâtes au look délicieusement appétissant, croustillantes et garnies de beaucoup de fromage fondu. La tiktokeuse a déclaré que c'était sa recette incontournable pour préparer rapidement le dîner et garder des restes pour le déjeuner du lendemain.