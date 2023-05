Mauvaises nouvelles pour les gourmands de glace : les raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais manger de glace à l'italienne

L'été arrive et pour beaucoup, l'été est synonyme de crème glacée. Mais lorsque vous déambulerez au bord de la plage, ne vous laissez pas tenter trop vite par une glace à l'italienne...

L'été est arrivé et pour beaucoup d'entre nous, cela signifie une chose : c'est l'heure de la glace. Quoi de mieux en effet qu'une délicieuse glace pour se rafraîchir sous la chaleur estivale ? Certains préfèrent les sorbets, tandis que d'autres ne jurent que par la douceur et l'onctuosité de la glace à l'italienne. Malheureusement, il s'avère que ce dernier choix pourrait ne pas être le plus judicieux. En fait, vous ne devriez même pas y toucher - du moins, si vous voulez éviter de tomber malade. Voici 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais choisir une glace à l'italienne pour assouvir votre envie de glace.

Les machines à glace à l'italienne peuvent contenir des bactéries dangereuses

La glace à l'italienne étant servie par une machine, elle est susceptible d'être contaminée si ces machines ne sont pas correctement nettoyées. Selon Janilyn Hutchings, professeure certifiée en sécurité alimentaire, "les machines à glace à l'italienne doivent être nettoyées et désinfectées toutes les 10 à 24 heures." Si les responsables de restaurant ou les fournisseurs de glaces ne sont pas rigoureux dans le nettoyage régulier, les machines peuvent rapidement développer de la moisissure ou, pire, devenir un terreau fertile pour toutes sortes de bactéries invisibles.

...Et ces machines sont difficiles à maintenir propres

Nettoyer ces machines n'est pas une mince affaire. Selon la professeure, ces machines contiennent souvent des pièces qui peuvent être démontées et nettoyées, tandis que d'autres doivent être nettoyées sur la machine elle-même. Former les employés à démonter et nettoyer correctement les machines peut s'avérer difficile, et même si les employés savent comment le faire correctement, Janilyn Hutchings explique que cette tâche est "souvent négligée" dans les routines de nettoyage du personnel. Il est donc fort probable que la machine d'où provient votre glace à l'italienne ne soit pas suffisamment nettoyée.

La préparation de la glace à l'italienne peut aussi facilement se gorger de bactéries

Certaines glaces à l'italienne sont fabriquées à partir d'une base non pasteurisée qui doit être conservée à une température fraîche, juste en dessous du point de congélation. Cette plage de température garantit que la crème glacée, qui contient déjà des bactéries naturelles et a un potentiel élevé de croissance rapide en raison du taux d'humidité élevé, reste sûre à consommer. Cependant, c'est une limite incroyablement spécifique et incroyablement difficile à maintenir. Il y a une grande chance que votre glace ait été exposée à toutes sortes de croissances bactériennes avant de finir dans votre cornet.

Et toutes ces bactéries peuvent vous rendre sérieusement malade

Au cours des dernières décennies, de nombreux cas d'intoxication alimentaire ont été causés par la consommation de glace à l'italienne. En 2005, plus de 120 personnes dans l'Ohio sont tombées malades après qu'une machine à glace a été contaminée par des staphylocoques.

Il existe d'autres moyens de savourer de la glace à l'italienne

À ce stade, vous pourriez être tenté de renoncer à tout jamais à la glace à l'italienne. Oui, la glace à l'italienne servie par une machine n'est peut-être pas l'option la plus sûre, mais il existe d'autres moyens de satisfaire votre envie de glace à l'italienne. Par exemple, vous pouvez prendre n'importe quelle crème glacée ordinaire, la laisser fondre quelques minutes, puis fouetter/remuer la glace pour la rendre douce et crémeuse.