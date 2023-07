Cette boisson coréenne cartonne au petit-déjeuner, et vous pouvez la fabriquer vous-même facilement à la maison

Vous ne connaissez pas encore le Dalgona Coffee ? Ce café fouetté originaire de Corée du Sud est la nouvelle star des réseaux sociaux. Il se prépare en un rien de temps avec des ingrédients archi simples.

Cette boisson fouettée ultra onctueuse est la dernière tendance café, idéale durant la période estivale lorsqu'elle est dégustée froide avec des glaçons, ou parfaite pour cocooner à la maison les dimanches d'hiver, servie chaude au petit-déjeuner. Le Dalgona Coffee a la particularité d'avoir un goût proche du caramel et de la sucrerie coréenne du Dalgona Candy, popularisé par la série Squid Game de Netflix.

Une recette facile prête en seulement 5 minutes avec des ingrédients peu coûteux

Le Dalgona Coffee ne se réalise qu'avec du café soluble, car il pourra mousser plus aisément. Il est nécessaire de disposer d'un batteur électrique par défaut, au mieux, un mousseur à lait. Du sucre, du café soluble, de l'eau et du lait, et le tour est joué !

Faire bouillir 100 millilitres d'eau.

Dans un bol, mélanger 2 cuillères à soupe de café soluble avec 2 cuillères à soupe de sucre.

Verser l'eau bouillante dans le bol.

Battre le mélange (au batteur électrique pendant 1 à 2 minutes) jusqu'à l'obtention d'une mousse de café onctueuse.

Verser 200 millilitres de lait froid ou chaud dans un grand verre (si le lait est froid, ajouter des glaçons).

Ajouter la mousse de café dans le grand verre, et éventuellement des ingrédients additionnels (voir ci-dessous).

Des ingrédients supplémentaires au gré des envies

Les amateurs de Dalgona Coffee rivalisent d'imagination pour créer leur propre version de la boisson en aromatisant le lait avec une à 2 cuillères à soupe de sirop de caramel ou de chocolat fondu, ou en saupoudrant le tout avec de la cannelle, du cacao ou encore des éclats de biscuit spéculoos.

Le café Dalgona peut être accompagné d'une sauce caramel et saupoudré de Spéculoos. © vasanty - stock.adobe.com

Enfin, durant la préparation, on peut remplacer le lait classique par du lait d'amande ou d'avoine. Quant au sucre blanc en poudre, on peut le remplacer par de la cassonade, du sucre brun, du sucre de coco ou du stevia. Le dalgona coffee glacé se consomme tout de suite, mais la mousse de café peut être conservée au frigo entre 3 et 4 jours.