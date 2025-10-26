Le linge sèche en un temps record l'hiver avec cette astuce de grand-mère

L'humidité est là et vous en avez marre que votre linge mette des jours à sécher et qu'il sente l'humidité ? C'est bientôt de l'histoire ancienne grâce à cette recette de grand-mère.

Dès l'automne, le même problème revient. Le linge met des jours et des jours à sécher et on se retrouve vite encombré de portants à linge chez soi. Bonjour l'humidité et la condensation dans les appartements et les maisons, les problèmes de moisissures, mais aussi les mauvaises odeurs de linge humide difficiles à faire disparaître !

Mais comment faire si vous n'avez pas de sèche-linge ou que vous voulez limiter vos dépenses énergétiques. La réponse : ne changez rien à vos habitudes. Faites comme vos grands-mères et arrières grands-mères et mettez votre linge à sécher dehors été comme hiver. Cela réglerait bien des problèmes et vous permettrait en prime une jolie réduction sur votre facture de chauffage.

On peut faire confiance à nos ancêtres, elles y connaissent un rayon en matière de linge et d'entretien. Alors c'est le moment de mettre en application ce précieux conseil qui va vous faire adorer le froid glacial de l'hiver.

© Bacho Foto - stock.adobe.com

Comment ça marche ? Si vous étendez vos draps, vos serviettes et vos vêtements dehors quand les températures passent la barre du zéro degré, l'eau contenue dans votre linge va geler et perdre 90% de son humidité grâce à un phénomène chimique appelé la sublimation. C'est à dire que l'eau va passer de l'état liquide à l'état solide, puis à l'état gazeux, et va donc s'évaporer.

Dès que vos vêtements deviennent durs, c'est le moment de rentrer votre portant à linge à l'abri chez vous. Votre linge ayant perdu presque toute son humidité va sécher à une vitesse folle. Aussi, un linge séché dehors à l'air libre sentira la bonne odeur du frais et non plus celle de renfermé ou d'humidité.

Si vous n'avez vraiment pas le choix parce qu'il pleut ou que vous n'avez pas d'espace extérieur pour faire sécher vos vêtements, pensez à bien aérer la pièce dans lequel vous avez placé l'étendoir, choisissez une pièce ventilée et la plus fraîche de la maison. Attention de ne pas le placer trop près d'un radiateur pour éviter tout risque d'incendie.

Pensez également à espacer vos vêtements sur le portant, et à les retourner au bout de quelques heures pour les faire sécher plus vite. Vous pouvez aussi suspendre sur des cintres vos chemises et sweats, cela libèrera de la place sur l'étendoir, et ils sècheront plus rapidement.