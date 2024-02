Mieux que le Drive, McDonald's sert des burgers frites les skis au pied

Le géant du fast-food américain a eu la bonne idée de s'installer sur une piste de ski.

Ce n'est pas parce que l'on part au ski que l'on doit se priver des petits plaisirs du quotidien. Aux sports d'hiver, une offre de restauration rapide est toujours présente dans les stations de ski : de la pizzeria au snack en passant par la cuisine asiatique, de nombreuses enseignes de fast-food sont proposées au pied des pistes ou à l'arrivée du télésiège. Mais avez-vous déjà eu la chance de manger un bon burger agrémenté de frites les skis au pied ?

C'est un peu un ovni dans le paysage de la restauration des sports d'hiver : l'enseigne de fast-food américain McDonald's s'est implantée dans une station de ski populaire située au sud-ouest de la Suède, et ce depuis 1996. A Lindvallen, une station de ski dotée de 50 remontées mécaniques et de nombreuses pistes pour débutant, ce McDonald's pas comme les autres baptisé McSki ravit les skieurs et snowboardeurs avec son accès direct depuis les pistes. C'est un peu comme un Drive, sauf que ce ne sont pas des voitures qui patientent dans la file d'attente, mais des skieurs !

Le McSki présente des aménagements spécifiques pour les skieurs et snowboardeurs, un service spécial que l'on appelle en Suède "ski-thru". Par exemple, un tapis roulant permet à la clientèle de récupérer sa commande sans avoir à se déchausser, avec des porte-casques proposés éventuellement à l'extérieur, ou même parfois des couchettes de glace. Un bon moyen de s'offrir une pause gourmande sans perdre trop de temps. Ceux qui préféreront manger sur place le peuvent également, à condition cette fois-ci de retirer leurs skis ou planches de snow : 170 places sont proposées à l'intérieur avec des porte-skis et des porte-casques également. Les clients pourront alors profiter d'une vue imprenable sur le domaine skiable et la montagne environnante avant de s'élancer à nouveau sur les pistes de ski.

Le McSki propose les mêmes plats que les autres McDonald's de Suède, tels que les myhtiques burgers ou autres sandwichs accompagnés de frites, des salades composées, des desserts bien connus de l'enseigne, mais aussi des boissons chaudes comme du café, du thé ou encore du chocolat chaud. Déguster son burger en haut des pistes de ski se révèle une expérience complètement inédite mais tout à fait réalisable en Suède. Dommage que le McSki n'est élu domicile qu'à Lindvallen... A défaut d'un bon Big Mac, les Français se consoleront avec une bonne raclette dans leurs domaines skiables !