Ce geste serait très mal vu au Japon, pourtant beaucoup de Français le font

Lorsque l'on mange des sushis au Japon, faire ce geste est un véritable sacrilège !

Le Pays du Soleil Levant est connu pour ses traditions et coutumes très codifiées et ancrées dans la vie des Japonais, à commencer par les bonnes manières de la table lors de la consommation du sushi, un mets aux origines ancestrales partie intégrante de la culture et de l'histoire de ce pays insulaire. Si vous vous rendez dans un restaurant de sushis au Japon ou si vous êtes invité par des Japonais à manger des sushis, il est indispensable de connaître cette règle de conduite qui fera preuve de respect à l'égard du maître sushi (itamae) ou de votre hôte.

Le sushi n'est pas un plat ordinaire. Sachez tout d'abord que le sushi est conçu de manière à créer un équilibre entre la forme, la texture et le goût, c'est pourquoi séparer un sushi en deux est considéré comme un véritable sacrilège ! Par ailleurs, il est impoli de laisser un sushi à moitié mangé dans l'assiette.

Les sushis se dégustent en une seule bouchée, et pourtant, il arrive fréquemment de voir des occidentaux briser l'équilibre en croquant le sushi à pleines dents. Non, on ne coupe pas un sushi en deux, ni en trois parties, de la même manière qu'on ne sépare pas le riz de sa tranche de poisson cru. Egalement, sachez que les sushis préparés avec des produits frais se dégustent rapidement après leur confection afin de préserver les saveurs authentiques. Alors, on s'empresse d'ouvrir grand la bouche et de n'en faire qu'une bouchée !

Il est à noter qu'il est également de coutume de manger les sushis avec les doigts (bien lavés au préalable à l'aide d'une serviette chaude que l'on appelle oshibori au restaurant). C'est pourquoi il est plus facile de n'en faire qu'une bouchée, quand il est bien coincé entre le pouce, l'index et le majeur. Mais si vous n'aimez pas manger avec les mains, les baguettes sont tolérées. Tenez fermement la première baguette entre votre majeur et votre pouce, puis placez la deuxième baguette entre votre index et votre pouce, au niveau du tiers inférieur, afin qu'elle puisse bouger et vous permettre d'attraper le sushi .

Par ailleurs, lorsque vous mettrez votre sushi dans la bouche, le poisson devra d'abord toucher la langue et non pas le riz. Placez le donc à l'envers pour profiter de toutes ses saveurs. Vous l'aurez bien compris, tous ces gestes témoignent du respect que l'on porte au chef et des règles de savoir-vivre à connaître pour manger des sushis au Japon.