Fini les fraises fades : cette astuce est maline pour doper leur goût !

Pas besoin d'ajouter du sucre, cet ingrédient courant réhaussera le goût de vos fraises sans calories.

Alors que la saison des fraises a débuté, il est parfois difficile de trouver ce fruit rouge aussi gourmand qu'il en a l'air, surtout si l'on a tenté des secondes durant de dénicher la meilleure barquette. Sur l'étal, ce charmant petit fruit à la robe rouge vermillon vous semblait bien séduisant, mais à la maison vient la mauvaise surprise : à peine croquée, son goût est fade à souhait... Mais sachez que rien n'est perdu : vous pouvez sauver la mise en dopant le goût de vos fraises non pas avec une tonne de sucres mais avec un autre exhausteur de goût bien moins répandu, qui fait pourtant des miracles.

Tout le monde a pour habitude de sauver ses fraises fades par le sucre, mais ce dernier risque de prendre le pas sur les fraises et rendre votre dessert bien plus calorique... On va préférer de loin les atouts de cet exhausteur de goût bien moins connu : le jus de citron. Non seulement l'acidité de cet autre fruit va rehausser la saveur des fraises, mais en plus, il va empêcher leur oxydation ! Après avoir nettoyé vos fraises, disposez-les dans un bol et arrosez-les d'un jus de citron tout juste pressé. Laissez-les mariner de 2 à 3 minutes avec quelques feuilles de menthe avant de les déguster. Si le goût n'est pas à la hauteur à la dégustation, vous pourrez éventuellement ajouter un peu de sucre glace, mais pas trop !

Si vous ne disposez pas de citron, pensez également à l'orange, dont le jus va avoir la même action sur les fraises. Vous pouvez même les laisser mariner, cette fois-ci avec des pistaches. En somme, l'association de la fraise avec d'autres fruits sucrés (figue, datte, banane, cerise, poire, raisin) aura toujours une valeur bénéfique. En coupant vos fraises en petits dés dans une salade de fruits, elles apporteront une note herbacée et de la texture à votre assiette. On ne manquera pas sinon de les sublimer avec des herbes aromatiques comme la menthe, le basilic, le thym, le romarin ou même l'estragon...

Evidemment, si vous préférez rehausser le goût de vos fraises avec un produit sucrant parce que vous n'êtes pas fan des autres fruits sucrés, privilégiez le sucre de canne, liquide dans la mesure du possible, qui va parfaitement les envelopper et les faire briller ! Le miel, l'extrait de vanille ou encore la confiture de fraises chaude sont également de bons exhausteurs de goût. Enfin, si vos fraises sont vraiment irrécupérables, faites-les rôtir ou poêler avec une gousse de vanille ou un peu de miel pour en faire un coulis savoureux pour votre yaourt nature ou fromage blanc !