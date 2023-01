HANDBALL. France - Suède : les Bleus en finale ! Le résumé du match

22:42 - Gérard : "Une victoire qui ne souffre aucune contestation"

"Cela faisait deux fois de suite que les Suédois nous battaient en demie. On a réussi à redresser la tête et à se dire que chaque match avait son histoire. On a pris le match par le bon bout et on a su gérer notre temps faible où ils reviennent à -2. On repart avec une victoire qui ne souffre aucune contestation et c'est une fierté. On a su les faire douter et les pousser hors de leur zone de confort", a apprécié Vincent Gérard, auteur d'une demi-finale pleine avec 12 arrêts.