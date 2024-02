Billetterie JO de Paris 2024 : de nouveaux billets en vente le 8 février à moins de 100 euros

Le comité a annoncé une nouvelle campagne de vente de billets à partir du 8 février prochain.

Nouvelle phase de vente pour les billets des JO de Paris 2024 jeudi 8 février. Le comité va mettre en ligne, en même temps que la révélation des médailles olympiques, un grand nombre de billets pour tous les sports olympiques. Selon le comité, 95% de ces billets concerneront des épreuves en Île-de-France et près de la moitié seront proposés à moins de 100 euros.

Les billets seront en vente sur la plateforme de billetterie de Paris 2024, et elle sera ouverte à tous, avec un maximum de 30 billets par compte, sans tirage au sort. La politique donc du premier arrivé, premier servi. Il y aura également la possibilité d'obtenir des places pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, réclamés par les spectateurs.

La cérémonie d'ouverture a d'ailleurs fait l'objet d'un réajustement de la jauge par le ministère de l'Intérieur en raison de la sécurité avec une jauge annoncée de 600 000 personnes qui ne dépassera finalement pas les 320 000 personnes selon Gérald Darmanin. 'Aujourd'hui (31 janvier NDLR), un nouveau chiffre a été partagé et on verra s'il va encore évoluer ou pas", a déclaré Tony Estanguet lors d'un point presse. "On était sur une jauge à 60.000 spectateurs au Stade de France, on est sur plusieurs centaines de milliers de personnes quoi qu'il arrive (pour la cérémonie sur la Seine). L'objectif est que les gens vivent une bonne expérience. On a aussi évolué sur la construction du spectacle. Il faut que les gens aient une bonne visibilité, qu'ils soient en sécurité. Il ne s'agit pas d'entasser les gens dans une zone pour que l'expérience soit décevante. On avance ensemble et je respecte énormément les décisions prises par l'État, en particulier par le ministre de l'Intérieur" a également expliqué le triple champion olympique.