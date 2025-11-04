"J'ai envie de changer de discipline" : Léon Marchand fait une grande annonce pour les JO de Los Angeles

À l'occasion de la sortie du livre "Natation, ce rêve d'or" (Le Cherche Midi), le Français a dévoilé ses ambitions pour les JO.

Léon Marchand est déjà l'une des plus grandes stars du sport français. Mais il est également une star planétaire après ses quatre titres aux JO de Paris 2024 et ses records du monde sur 200m 4 nages et 400m 4 nages que possédaient Michael Phelps et Ryan Lochte. Le retour à la normale n'est pas pour tout de suite et le nageur se concentre désormais sur un tout nouvel objectif : les Jeux olympiques d'été de Los Angeles en 2028.

Le Français aura alors 26 ans, probablement l'âge de son plein potentiel. Un doute subsiste sur sa présence en 2032 car la natation épuise rapidement les organismes et les carrières ne sont jamais très longues. Un Florent Manaudou, par exemple, a dû mettre en pause sa carrière pour se resourcer et revenir décrocher une ultime médaille à Paris.

Pour Léon Marchand, l'objectif aux Etats-Unis est de progresser sur d'autres distances, d'autres nages. Il l'avait déjà annoncé : il aimerait se concentrer un peu plus sur la nage libre pour progresser et offrir des opportunités en relais.

Dans un très bon livre, "Natation, ce rêve d'or" sorti il y a quelques jours au Cherche Midi avec Léon Marchand et Florent Manaudou en têtes de gondole, le multiple champion olympique s'est livré et a fait une annonce importante sur son programme pour la prochaine olympiade.

"J'ai envie de battre des records, changer de discipline. J'ai envie de nager davantage en crawl par exemple, mais aussi de participer aux relais. J'ai vraiment la volonté d'intégrer le relais 4x100m nage libre à Los Angeles. En fait, j'ai envie de réaliser énormément de choses dans mon sport", a-t-il lancé.

Pour rappel, l'équipe de France avait remporté la médaille de bronze à Paris dans le relais 4x100m 4 nages avec Léon Marchand engagé en brasse. Un moment inoubliable pour le Français. "Le fait de le partager, c'est ce qui m'a vraiment touché. C'est peut être un des moments les plus marquants des JO pour moi. On touche le mur, on remporte une médaille olympique ensemble, il y a quelque chose de spécial." Espérons le même résultat et mieux sur le 4x100m nage libre donc... Il faudra pour ça que le sprint français se trouve d'autres leaders pour l'accompagner.