Une légende en moins. Ce mercredi 1er mars, Just Fontaine est décédé comme l'a annoncé Dominique Grimault sur les réseaux sociaux.

Attaquant de l'équipe de France des années 60, la légende française Just Fontaine est décédée ce mercredi 1er mars comme l'ont indiqué Dominique Grimault ou encore Jacques Vendroux qui ont pu avoir sa femme, Arlette, au téléphone. Champion de France à quatre reprises, vainqueur de la Coupe de France, mais surtout meilleur buteur des Bleus à la Coupe du monde 1958 en inscrivant 13 buts en une seule compétition, un record, Just Fontaine a écrit l'histoire du football français. Il est mort à l'âge de 89 ans, on ignore pour le moment les causes de la mort de l'ancien footballeur.

International français à 21 reprises entre 1953 et 1690, Just Fontaine a inscrit pas moins de 30 buts. Au delà de son record à la Coupe du monde 58, il possède également de nombreux autres records comme être le meilleur buteur au cours d'une année civile en sélection (18 buts en 1958 avec l'équipe de France) ou encore le record de matchs consécutifs en ayant marqué au moins un but avec les Bleus (8 matchs). Retraité depuis 1962, il a créé l'UNFP en 1961 avec un certain Eugène N'Jo Léa et Maître Jacques Bertrand avant de devenir entraîneur.

C'est donc une autre légende de la Coupe du monde 1958 qui s'en va, comme Pelé en fin d'année 2022. Ce dernier avait d'ailleurs rendu hommage au Brésilien en se remémorant le Mondial. "Ce jour-là, il a marqué trois buts, mais c'est plus de 1 000 dans toute sa carrière, un joueur extraordinaire", se remémore Just Fontaine. Je peux dire que j'ai battu Pelé. En 1958, il a fini la compétition avec six buts marqués. Et moi, 13. Donc oui c'est une fierté".

Biographie courte de Just Fontaine - Just Fontaine est un footballeur français né à Marrakech, au Maroc. Évoluant au poste d'avant-centre, il entre dans l'histoire du football mondial en 1958 en inscrivant 13 buts en 6 matchs lors de la phase finale de la Coupe du monde en Suède.

Il débute sa carrière professionnelle en 1950 à l'US marocaine de Casablanca. Trois ans plus tard, il est recruté par l'OGC Nice. Il révèle alors ses talents de buteur en marquant 42 buts en 3 saisons. En 1956, il signe au stade de Reims. Il a la mission délicate de combler le vide laissé par Raymond Kopa. Malgré une grave blessure qui l'écarte des terrains pendant presque un an, il inscrit 122 buts en 6 saisons, terminant meilleur buteur du championnat à deux reprises (1958, 1960). Son club s'incline en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1959.

Lors de sa première sélection en équipe de France face au Luxembourg en décembre 1953, il réalise un début fracassant en signant un triplé. Avec un ratio de 1,43 but par match avec les Bleus (21 sélections, 30 buts), Just Fontaine confirme sa grande efficacité au cours de la Coupe de monde en Suède en 1958 (13 buts en 6 matches). Il marque notamment 4 buts contre la RFA qui permet à la France de terminer à la troisième place.

Les blessures le contraignent à mettre un terme à sa carrière de joueur prématurément en 1962. Après une brève expérience en tant que sélectionneur de l'équipe de France, il devient l'entraîneur du PSG qu'il parvient à hisser en première division. En 1978-1979, il est entraîneur du Toulouse FC et est nommé sélectionneur du Maroc pour disputer la CAN 1980, où il obtient une belle troisième place. En 2013, il est fait officier de la Légion d'honneur.

En 1958, Just Fontaine dispute sa première et unique coupe du Monde de football en Suède. Aligné aux côtés de Roger Piantoni et Raymond Kopa, l'attaquant se révèle aux yeux du monde entier grâce à une performance qui ne sera surement jamais battue. En effet, Fontaine marche littéralement sur ses adversaires, inscrivant notamment un triplé face au Paraguay. Surtout, il est l'auteur d'un quadruplé de légende face à la RFA, qui permet à la France de décrocher la troisième place du mondial. Au total, Just Fontaine inscrit 13 buts en 6 matchs. Un demi-siècle plus tard, il reste encore le quatrième buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, mais est le seul détenteur du nombre de but réalisé sur une seule édition.

"Justo" est né à Marrakech dans le quartier de Guéliz. Sa mère était espagnole. Son père était français et fonctionnaire à la Régie des tabacs. Il a commencé le football dans le Maghreb en y devenant professionnel avant de rejoindre la France où il est devenu une légende.