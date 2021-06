Presnel Kimpembe : palmarès, salaire... Toutes les infos sur le défenseur des Bleus

Presnel Kimpembe compose avec Raphaël Varane la défense centrale de l'équipe de France lors de l'Euro 2021. Âgé de 25 ans à l'heure de disputer l'Euro 2021, le Français a passé des caps importants depuis sa révélation avec le PSG lors d'un match face au FC Barcelone. Parcours, palmarès, salaire, vie de couple, découvrez plus en détail la vie du défenseur de l'équipe de France.

Remplaçant durant la Coupe du monde 2018 remportée par l'équipe de France, Presnel Kimpembe a pris de l'expérience et est aujourd'hui titulaire pour l'Euro 2021. "La préparation est un peu différente [par rapport à 2018] parce que je peux débuter comme titulaire, mais dans ma tête c'est toujours la même chose. Le plus important, c'est de rester concentré pour aider l'équipe", a expliqué avant la compétition le défenseur du Paris Saint-Germain sur franceinfo. Complémentaire avec Raphaël Varane son compère en charnière des Bleus pour cet Euro, Presnel Kimpembe est très attendu à son poste de défenseur lors d'une compétition où il doit confirmer son nouveau statut de titulaire. Vainqueur du championnat de France avec le PSG et de la Coupe du monde 2018 avec les Bleus, Presnel Kimpembe dispose encore d'une belle marge de progression. Découvrez toutes les infos à savoir sur le défenseur d'1m89.

Originaire de Beaumont-sur-Oise dans le Val-d’Oise, Presnel Kimpembe grandit au sein d’une famille composée d’un père congolais et d’une mère haïtienne. Dès l’âge de 7 ans, il enfile un maillot de foot et fait ses premiers pas de footballeur au sein du club de l’AS Eragny. Repéré pour ses qualités, Presnel Kimpembe intègre trois ans plus tard le centre de formation du Paris Saint-Germain. Avec le club parisien, le jeune défenseur franchit les différentes étapes de sa formation.

En 2014, à l’aube de ses 20 ans, il profite d’un match du Trophée des champions pour faire sa première apparition sur la feuille de match. Quelques semaines plus tard, il dispute sa première rencontre officielle avec le PSG en remplaçant Thiago Motta lors d’un match de Ligue 1. Dans la foulée, il paraphe son premier contrat professionnel et intègre de façon permanente le vestiaire de l’équipe première du PSG. D’abord cantonné au statut de remplaçant (il dispute en 2015-2016 une dizaine de matchs seulement), Presnel Kimpembe parvient peu à peu à gagner la confiance de ses entraîneurs.

En 2016-2017, il est régulièrement associé aux Brésiliens David Luiz et Thiago Silva pour composer la défense centrale du PSG. Il s’impose, sous l’ère Unai Emery, comme l’un des piliers de l’équipe parisienne et s’illustre sur la scène européenne avec, notamment, une performance remarquée contre le FC Barcelone en Ligue des champions, match lors duquel il remplace avec succès le capitaine Thiago Silva blessé et martyrise Lionel Messi, privé d'espace. Devenu titulaire indiscutable au fil des ans, Presnel Kimpembe participe à la victoire du PSG dans les compétitions nationales (voir palmarès) et au parcours du club en Ligue des champions. Ses qualités et ses performances l’amènent assez rapidement à rejoindre l’équipe de France.

Avec des origines congolaises par son père, Presnel Kimpembe fait partie de ces joueurs amenés à choisir entre deux nationalités sportives. D’abord appelé par le sélectionneur des Léopards (surnom de l’équipe de football du Congo), le défenseur parisien opte finalement pour l’équipe de France. Avec les moins de 20 ans, il dispute son premier match officiel sous le maillot tricolore en 2015.

En 2016, après un court passage chez les espoirs, Presnel Kimpembe est appelé par Didier Deschamps. Il faut attendre deux ans de plus pour le voir honorer sa première sélection avec les Bleus. Membre de la liste des 23 joueurs de l’équipe de France de football convoqués pour la Coupe du monde 2018, Presnel Kimpembe est désigné titulaire en défense pour le 3e match de poule des Bleus contre le Danemark. Le 15 juillet 2018, il est officiellement sacré champion du monde en compagnie de ses coéquipiers. Il est sélectionné en 2021 pour disputer l'Euro avec les Bleus mais rêve cette fois d'être titulaire en défense, après avoir joué le rôle de doublure de Samuel Umtiti en 2018.

Presnel Kimpembe remporte son premier trophée en 2015 avec le PSG et le titre de Champion de France. Il profite ensuite de la supériorité sportive et financière du club de la capitale pour accumuler les trophées. Entre 2016 et 2021, il décroche le Championnat de France à 4 nouvelles reprises. Durant la même période, Presnel Kimpembe ajoute également son nom au palmarès des joueurs ayant remporté à 3 reprises la Coupe de la Ligue. En 2016 et en 2020, il s’impose avec le PSG lors du Trophée des champions pour remplir un peu plus son armoire à trophées. Une armoire au sein de laquelle manque encore la Ligue des champions, malgré une finale disputée en 2020, mais où figure la fameuse réplique individuelle de la Coupe du monde. Au sein de l'Equipe des Bleus, il est en effet devenu champion du Monde en juillet 2018, battant la Croatie en finale.

Avec un salaire annuel estimé à 8 millions d’euros, Presnel Kimpembe se situe parmi les joueurs de foot les mieux payés de l’Hexagone. Avec l’équivalent de 670 000 euros mensuels, le défenseur français s’inscrit en effet dans le top 10 des plus gros salaires de Ligue 1. Il est cependant classé 89e joueur de football le mieux payé au monde. En mars 2015, Presnel Kimpembe signe son premier contrat de footballeur professionnel au sein du Paris-Saint-Germain, où son premier salaire s'élevait à "seulement" 8 000 euros brut par mois.

En couple depuis de nombreuses années avec Sarah, Presnel Kimpembe fait partie de ces footballeurs plutôt discrets lorsqu’il s’agit de dévoiler sa vie privée. Mis à part quelques photos publiées sur les réseaux sociaux, le couple Presnel/Sarah Kimpembe ne laisse ainsi filtrer que peu d’informations sur son quotidien. On sait, en revanche, que Presnel Kimpembe est le papa de deux enfants prénommés Kayis et Kahil. A la naissance du premier, en 2018, Presnel Kimpembe a été confronté à l’arrivée au monde d’un bébé prématuré. Tout s’est toutefois bien déroulé et la famille de Presnel Kimpembe au complet peut aujourd’hui soutenir le défenseur lors de ses matchs avec le PSG ou avec l’équipe de France.