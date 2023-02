LeBron James : un record de points en NBA, l'hommage de Biden

LeBron James est devenu, cette nuit, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, détrônant Kareem Abdul-Jabbar. Le président Biden lui a rendu hommage.

Des paniers comme ça, il en a mis des dizaines de milliers. Mais dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 février 2023, la tentative -réussie- de LeBron James au troisième quart temps de la rencontre entre les Los Angeles Lakers, son club, et Oklahoma City, permettant à son équipe de recoller à 104-99 est entrée dans l'histoire. A moins de 11 secondes de la fin du quart temps, le basketteur américain est en effet devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, en marquant un panier à deux points pour atteindre un total de 38 388 points, dépassant une autre légende : Kareem Abdul-Jabbar et ses 38 387 points. Désormais, le record s'établit à 38 390, après un ultime panier, et sera forcément encore amélioré d'ici la fin de la saison.

Lorsque LeBron James a marqué son panier, le temps s'est figé. Le match a été suspendu et une pluie d'hommages a alors été rendue à l'historique basketteur américain. De très nombreuses personnalités du "showbiz" lui ont adressé des messages de félicitations, comme Kendrick Lamar, Rihanna ou encore Drake. Un message du président Joe Biden a même été diffusé sur les écrans géants. "Félicitations LeBron. Vous avez inspiré la nation à être meilleure. Continuez comme ça", a déclaré le locataire de la Maison Blanche.

Preuve, s'il en fallait encore, que tout était prévu pour le record quasi-certain de LeBron James sur ce match, Kareem Abdul-Jabbar était lui-même présent à la rencontre et est venu remettre le ballon de la rencontre à son successeur. L'histoire retiendra tout de même que LeBron James a marqué à jamais la NBA un soir de défaite, puisqu'Oklahoma l'a emporté 133-130.

LeBron James, âgé de 37 ans est né le 30 décembre 1984, ville située à Akron dans l'état d'Ohio aux États-Unis. Il est élevé par sa mère seule, qui accouche à 16 ans. Très jeune, le natif d'Akron connaît la précarité et n'a pas de figure paternelle jusqu'à l'âge de neuf ans, où sa mère, qui peine à avoir un emploi et un logement stable l'autorise à vivre chez Frank Walker, entraîneur de football local pour qu'il grandisse dans un environnement plus sain. Très jeune, LeBron James se dirige vers le football américain où il excelle comme running back. mais il découvre le basket-ball grâce à sa nouvelle famille. Pour lui, c'est une révélation. Ses performances ne passent pas inaperçues en école secondaire où il évolue avec l'équipe de Saint Vincent-Saint Mary dans l'Ohio, à tel point qu'il tente de contourner une règle obligeant un joueur à finir son cursus scolaire en secondaire avant de pouvoir se présenter à la draft. LeBron James voit sa demande rejetée mais sa dernière année en école secondaire est très médiatisée où certaines rencontres sont retransmises à la télévision. Surnommé "The Chosen One" par le magazine Sports Illustrated, LeBron James apparaît comme l'héritier de Michael Jordan. Eligible à la draft, il se présente à la draft le 25 avril 2003 où il est drafté en première position par les Cavaliers de Cleveland, situés à une heure de route d'Akron, ville natale de "King James".

LeBron James et Michael Jordan se partagent les avis sur le meilleur joueur de l'histoire. Quand on regarde le palmarès du numéro 6 des Lakers, il a de quoi rivaliser avec le sextuple champion NBA et cinq fois MVP. Élu quatre fois MVP (2009, 2010, 2012, 2013), LeBron James a remporté quatre fois le MVP des Finales NBA (2012, 2013, 2016 et 2020) en plus d'avoir gagné quatre fois le championnat NBA (2012 et 2013 avec Miami, 2016 avec Cleveland et 2020 avec les Los Angeles Lakers). "King James" a été sélectionné 18 fois au All-Star Game. Durant la saison 2016-2017, il a reçu le J.Walter Kennedy Citizenship Award récompensant ces œuvres de charité. À seulement 25 ans, LeBron James est élu par Slam (magazine) parmi les 50 meilleurs joueurs de tous les temps en 2010, mais aussi sportif de l'année en 2012 par Sports Illustrated. Le joueur des Lakers a figuré 13 fois dans la meilleure équipe NBA de saison régulière en plus d'avoir été élu 37 fois joueur du mois dans la conférence Est et 2 fois dans la conférence Ouest. LeBron James détient beaucoup de records dont celui d'être le seul joueur de l'histoire à être dans le top 10 des meilleurs marqueurs (3e), meilleurs passeurs (7e) et meilleurs intercepteurs (10e) de l'histoire de la saison régulière de NBA. Il est le seul joueur de l'histoire à avoir réaliser pendant 16 saisons au moins 25 points, 6 rebonds et 6 passes par match. Le natif d'Akron veut battre tous les records dont celui du meilleur scoreur de l'histoire de la NBA où il est troisième derrière Kareem Abdul-Jabaar et Karl Malone. Le plus jeune joueur choisi lors du premier choix d'une draft (à 18 ans) est déjà le meilleur marqueur de l'histoire des playoffs.

Depuis son arrivée en NBA lors de la saison 2003-2004, LeBron James a touché près de 350 millions de dollars sans compter cette saison 2021-2022 où il va gagner plus de 41 millions de dollars et ses sponsors. James est sous contrat avec Nike, Sprite, Microsoft principalement.

S'il y a bien un joueur en NBA qui n'a pas de poste bien défini, c'est LeBron James. Le joueur des Lakers peut occuper tous les postes d'un cinq majeur, allant du meneur de jeu au pivot en passant par l'arrière, l'ailier et l'ailier fort. Impressionnant physiquement, le natif d'Akron mesure 2m06.

Dans sa carrière NBA, LeBron a disputé plus de 1500 rencontres dont un peu moins de 300 en playoffs. Parmi toutes ces rencontres, LeBron James tourne à 27,1 points, 7,5 rebonds et 7,4 passes décisives en moyenne par match.

La superstar des Lakers achèvera-t-il sa carrière en jouant avec son fils ? C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans un entretien le samedi 19 février 2022 : "Où que soit Bronny, c'est là que je serai. Je ferai tout ce qu'il faut pour jouer avec mon fils pendant un an. Et à ce stade, ce n'est pas une question d'argent", a déclaré le basketteur américain dans un entretien accordé à The Athletic.

Son fils Bronny, âgé de 17 ans occupe le poste de meneur de jeu au sein de l'équipe du lycée Sierra Canyon School de Los Angeles et sera éligible à la draft NBA de 2024, LeBron James aura 39 ans.