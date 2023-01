Noël Le Graët : le président s'excuse auprès de Zidane, peut-il démissionner ?

Déjà marqué par plusieurs polémiques et notamment un scandale d'harcèlement sexuel, Noël Le Graët est de nouveau dans la tourmente dimanche 8 janvier après des propos polémiques sur Zinedine Zidane.

[Mis à jour le 9 janvier 2022 à 10h26] "La maladresse". Voilà la ligne de défense du clan de Noël le Graët après les propos polémiques du président de la FFF dimanche 8 octobre dans l'émission de Marion Bartoli sur RMC Sport. Interrogé sur la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu'en 2026, le président a sèchement balayé les rumeurs autour de Zinedine Zidane, manquant même de respect à la légende des Bleus. "Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Certains ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien, a-t-il vilipendé. Très franchement, je ne suis jamais surpris par ceux qui condamnent à l'avance ou qui ont des idées farfelues (...) Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne."

Face à la polémique, le président de la FFF a publié un communiqué lundi 9 janvier auprès de l'AFP, parlant de propos maladroits et présente ses excuses à Zinedine Zidane. Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët reconnaît "des propos maladroits qui ont créé un malentendu" concernant Zinedine Zidane, à qui il tient "à présenter (ses) excuses" personnelles. Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu"

La réaction de la FFF semblait être obligatoire. En effet, quelques minutes après ses propos, Kylian Mbappé lui même a défendu Zinedine Zidane dans un tweet cinglant. "Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça." Une réaction qui a été saluée par de nombreuses personnalités, laissant entrevoir une ambiance probablement délétère au sein de la FFF. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra n'a pas non plus manqué de recadrer Noël Le Graët, déjà sous de nombreuses polémiques depuis plusieurs mois. "Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un 'président' de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça, a estimé la membre du gouvernement. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinédine Zidane s'il vous plaît."

Acculé depuis plusieurs semaines face aux polémiques et accusations, Noël Le Graët est également scruté et même contrôlé par le gouvernement et le ministère des Sports dans le cadre d'un audit qui doit rendre ses conclusions dans les prochains jours ou prochaines semaines. Pour ce dernier, cette grande enquête permettra de "montrer que la FFF ne fait pas rien, notamment en matière de contrôle d'honorabilité des encadrants dans les clubs dans le cadre de la protection des licencié(e) s et de la lutte contre toutes les formes de violences et d'exclusions, qu'il ne faut pas oublier, tant en termes de prévention que d'actions." Malgré cette nouvelle polémique, la démission du président de la FFF n'est pas à l'ordre du jour même si sa succession est prévue pour 2024 et qu'il pourrait choisir son propre successeur.

Que sait-on du scandale d'harcèlement sexuel à la FFF ?

Dans une vidéo partagée sur Youtube le 16 septembre, Romain Molina explique que les divers abus subis au sein de la FFF ont été passés sous silence. Il assure qu'ils ont commencé dans les années 1980 avec Francis-Pierre Coché, qui était alors le sélectionneur de l'Équipe de France féminine et aurait harcelé sexuellement des joueuses pour qu'elles puissent intégrer l'équipe de France. "Cette enquête (...) concerne un système. Les administrations se sont succédé, les dirigeants se sont succédé, mais au final, c'est quasiment le même système d'étouffer les affaires", explique le journaliste. Il prend l'exemple de l'entraîneuse Angélique Roujas, qui a été licenciée par la FFF pour avoir profité de mineures. Selon Romain Molina, toutes les personnes de la FFF étaient au courant à l'époque, mais la femme est parvenue à garder ses licences d'entraîneur et a été mise à la porte plusieurs années après les faits.

Romain Molina souligne que des dirigeants de la FFF ont été mis au courant de ces agissements, mais que personne n'a fait quoi que ce soit. Ainsi, Brigitte Henriques, numéro 2 de la Fédération, aurait assuré à une joueuse qu'elle ne pouvait rien faire. L'auteur de l'enquête assure que certaines familles et certains joueurs n'ont pas osé parler par crainte. D'autres, membres de clubs amateurs ou familles de membres, ont adressé des mails et des lettres pour des cas de pédocriminalité à la FFF. Selon le journaliste, ils n'ont, en retour, reçu ni assistance ni réponse. La Fédération française de football n'aurait pas informé les ministres des Sports et les autorités compétentes des faits qui lui ont été confiés. "Si ça va jusqu'au bout, on va se rendre compte que la Fédé, évidemment, était au courant et a failli à sa mission de service public", assure Romain Molina.

Cette enquête paraît après celle publiée par le magazine So Foot le 8 septembre 2022 qui dénonçait un harcèlement, sexuel et moral. S'appuyant sur de nombreux témoignages, des SMS "sexuels" auraient été envoyés par Noël Le Graët auprès de jeunes femmes. "Je préfère les blondes, donc si ça vous dit…" ; "Vous êtes drôlement bien roulée, je vous mettrais bien dans mon lit !" Ces SMS auraient été envoyés à des collaboratrices actuelles ou passées qui témoignent de façon anonyme dans le mensuel. "C'est bien simple, il saute sur tout ce qui bouge", explique notamment une ancienne administrative. Le comble ? "Tout le monde est au courant à la Fédération, raconte encore la source, cela fait bien dix ans que ça dure." Selon So Foot, plusieurs femmes ont été amenées à démissionner ces dernières années, car elles se sentaient "harcelées sexuellement, mais aussi moralement". En réponse, la FFF a attaqué pour diffamation le magazine. À la suite des révélations de So Foot, le ministère des Sports a lancé un audit à la suite d'une réunion avec Noël Le Graët et Florence Hardouin (directrice générale de l'instance) ce vendredi. "La ministre leur a indiqué qu'elle allait engager une mission de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) d'audit et de contrôle sur le pilotage de la Fédération et le respect des obligations qui s'y attachent.

Radio France a également dévoilé ce mercredi 12 octobre une nouvelle accusation d'harcèlement sexuel contre le président de la FFF Noël Le Graët, le poussant vers une démission imminente ?

Le journal dévoile des témoignages de femmes ayant travaillé au sein de l'instance et dénonçant le comportement "inapproprié" du président. "Avec moi, Noël Le Graët était vraiment lourdingue, confie une témoin. Il me disait qu'il voulait me ramener chez lui. Il ne m'envoyait pas de sms. À cette époque, ce n'était pas un pro du téléphone. Mais c'étaient des invitations à répétition pour venir dîner avec lui." Elle affirme, toujours selon le média qu'un jour Noël le président de la FFF lui a dit: "S'il se passe quelque chose entre nous, ne vous inquiétez pas, personne ne le saura."

Mercredi 26 octobre, dans une très longue interview auprès de nos confrères du Parisien, le président de la FFF Noël Le Graët, accusé d'harcèlement sexuel par de nombreuses femmes, rejette toutes les accusations et a même "la faiblesse de penser" qu'il s'agit d'une cabale contre lui. "Ce ne sont pas des accusations, mais des rumeurs qu'on fait circuler sur la base de témoignages anonymes. Je démens totalement et fermement. Je n'ai jamais harcelé personne" lance-t-il fermement dans un premier temps.

Après avoir expliqué à nos confrères qu'il n'a jamais eu de geste déplacé de toute sa vie envers une femme, il exprime ses doutes sur un éventuel complot contre lui pour le faire tomber. "J'ai la faiblesse de le penser. C'est tellement absurde. J'ai essayé de chercher un visage, une personne… Pendant plusieurs jours, mon nom a été jeté en pâture. On m'a affublé de tous les maux. J'ai pris une vague en pleine face. Avec le tribunal Twitter, certains procureurs médiatiques, cela devient une horreur. Trop, c'est trop. Cela me blesse terriblement aujourd'hui…"

en savoir plus

Biographie Noël Le Graët. Noël Le Graët est né le 25 décembre 1941 à Bourbriac, ville située dans le département des Côtes d'Armor en Bretagne. Il dirige la Fédération française de football depuis 2011 et est également représentant de l'UEFA au sein de la FIFA depuis 2019. Le 13 mars 2021, il a été réélu pour un quatrième mandat. Il est aussi le fondateur d'un groupe agroalimentaire qui porte son nom dans la ville de Guingamp dont il a été le maire entre 1995 à 2008. Il a également été le président du club de 1972 à 1991 puis de 2002 à 2011 où il fait passer un cap au club breton.

Quel est le parcours de Noël Le Graët à la tête de la FFF ?

Noël Le Graët est vice-président de la FFF de 2005 à 2011 où il est en charge des questions économiques de la plus grande instance du foot français. En 2008, il vote en faveur de la reconduction de Raymond Domenech à la tête de l'équipe nationale malgré un Euro très compliqué et une impopularité immense. C'est en 2011 qu'il prend la tête de la Fédération française de football. Il récolte 54,39% des voix face au président sortant Fernand Duchaussoy. Le 15 décembre 2012, il est réélu avec une avance plus confortable (83,07 %) pour un mandat de quatre ans qui va s'étaler jusqu'au 18 mars 2017. C'est à ce moment qu'il est à nouveau réélu face à Jacques Rousselot avec 57,4% des voix. Plus récemment, le 13 mars 2021, il a rempilé pour un quatrième mandat en emportant les élections face à Frédéric Thiriez, ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) et Michel Moulin. Il a récolté 73,02% des voix. Depuis le temps qu'il est à la tête de la FFF, Noël Le Graët a connu beaucoup d'évènements extra sportifs. En septembre 2020, le dirigeant breton réagit aux accusations de Neymar à l'encontre du défenseur de l'OM Alvaro Gonzalez qui aurait proféré des insultes racistes au Brésilien. Noël Le Graët affirme alors que le "phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu" créant ainsi une vive polémique.

Retour sur l'épisode de Noël Le Graët avec Karim Benzema

Noël Le Graët est aussi connu pour sa prise de position sur le cas Karim Benzema en équipe de France. Si aujourd'hui l'attaquant du Real Madrid a regagné la sélection, il a connu une longue période d'absence pour des raisons extra sportives. En décembre 2015 alors que l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena explose et que l'ancien Lyonnais est mis en cause, le président de la FFF explique que Karim Benzema est écarté de l'équipe de la France "jusqu'à ce que la situation évolue". Il ajoute que pour que le Merengue revienne en équipe de France il faut que "la juge décide que le dossier est vide ou que Valbuena et lui redeviennent copains après que la juge ait décidé de les confronter". Privé de l'Euro 2016, l'attaquant français explique dans un entretien à Marca que Didier Deschamps et Noël Le Graët avait "cédé à une partie raciste de la France". Le 24 novembre 2021, le jugement tombe et Karim Benzema écope d'un an de prison avec sursis et 75 000€ d'amende. À la suite de cette décision, le dirigeant de la FFF annonce que l'attaquant reste "sélectionnable". Avant cela, en mai 2021, Didier Deschamps convoque le joueur du Real Madrid pour l'Euro après cinq ans et demi d'absence en sélection.

Quel est le salaire de Noël Le Graët ?

En 2018, la Cour des comptes rédige un rapport qui est révélé par Le Monde. La FFF est alors épinglée pour ses rémunérations plus qu'avantageuses. Pour Noël Le Graët, il lui est reproché l'utilisation excessive d'avions privés pour se déplacer. En revanche, il occupe la présidence de la FFF à titre bénévole mais gagne 206 000 euros net par an pour siéger au conseil de la FIFA selon Le Monde.