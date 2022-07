Xavier Domergue : fils de Jean-François Domergue, voix... Qui est-il ?

DOMERGUE. Candidat de Pékin Express spéciale célébrités, Xavier Domergue est la voix de l'équipe de France sur les antennes de M6, son portrait.

Ancien journaliste de beIN Sports, Xavier Domergue est désormais la voix de l'équipe de France sur les antennes de M6 depuis plusieurs mois et participe cette année, à partir du 6 juillet, à l'émission Pékin Express spéciale célébrités aux côtés du journaliste de la Chaîne L'Equipe Yoann Riou. Les deux compères participent à l'émission pour les associations Wonder Augustine et SNCM.

Qui est Xavier Domergue ?

Né en 1982 à Bordeaux, Xavier Domergue est le fils de Jean-François Domergue, ancien footballeur professionnel. Le jeune "Domergue" réalise une partie de son cursus à l'IUT de Bordeaux où il étudie le journalisme avant de partir en école de commerce à l'ISEG. De 2004 à 2006, il intervient au sein de la chaîne TV7 Bordeaux où il acquiert sa première expérience professionnelle dans le domaine du journalisme. En 2006, il réalise son stage de fin d'étude à Eurosport puis occupe le poste de pigiste pendant six ans. Il travaille également pour le compte d'Orange Sport et de Ma Chaîne Sport durant cette période. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012, Charles Bietry le contacte pour lui proposer un poste à beiN Sports. De 2012 à 2020, Xavier Domergue est ainsi journaliste puis commentateur sportif au sein de beIN Sports avant de rejoindre en juin 2020, le groupe M6 pour devenir le commentateur sportif pour les matchs de l'Equipe de France de football.

Xavier Domergue, fils de Jean-François Domergue

Le nom de Domergue n'est pas inconnu pour vous ? Normal, surtout si vous êtes un fan de football puisque Xavier Domergue est tout simplement le fils de l'ancien footballeur international Jean-François Domergue qui compte 9 sélections en équipe de France dans les années 1980.

Une voix qui ressemble à Grégoire Margotton ?

Son timbre de voix ne laisse pas indifférent les fans de foot depuis plusieurs années qui ne cesse de le comparer à l'autre voix de l'équipe de France, Grégoire Margotton. "C'est un débat qui est inéluctable depuis de nombreuses années. Il a pris de l'épaisseur avec beIN SPORTS puis après avec mon arrivée sur M6 comme j'ai la chance de commenter l'équipe de France. C'est quelque chose de très flatteur. Grégoire Margotton, c'est un modèle pour moi et ça l'a toujours été, comme Thierry Gilardi l'était. On s'identifie toujours à certaines personnes et pour moi, ça fait partie des pointures du commentaire, donc aujourd'hui je trouve flatteuses les comparaisons. Après, le fait que ça revienne au fil des matchs, je trouve ça un peu redondant".

Xavier Domergue à beIN Sports

Avant de devenir la voix de l'équipe de France sur les antennes de M6 depuis 2020 pour notamment commenter l'Euro de Foot et la prochaine Coupe du monde, Xavier Domergue était l'une des figures incontournables de beIN Sports de 2012 à 2020 après qu'un certain Charles Bietry lui propose un poste.

Xavier Domergue et Mario Strikers

Outre ses aptitudes à commenter les matchs de foot, Xavier Domergue a également été débauché il y a quelques mois pour commenter un match de Mario Strikers: Battle League Football. Mais attention, il s'agit juste d'une petite opération commerciale puisque Xavier Domergue ne fait pas partie du jeu final.