Ligue des Champions UEFA : le PSG qualifié avec brio, classement et dernières infos

Les huit premiers matchs de la 5e journée de la phase de poules ont été disputés mardi. Dans le groupe E, Chelsea s'est imposé sur la pelouse du RB Salzbourg (1-2) alors que le Milan a battu le Dinamo Zagreb en Croatie (0-4). Dans le groupe F, le RB Leipzig a fait tomber le Real Madrid (3-2) tandis que le Celtic et le Shakthar ont fait match nul (1-1). Dans le groupe G, le Borussia Dortmund a accroché Manchester City alors que Séville a étrillé Copenhague (3-0). Enfin, dans le groupe H, le PSG s'est amusé contre le Maccabi Haïfa (7-2) et le Benfica a battu la Juventus (4-3).

Une indiscutable domination en termes de possession de balle (60% contre 40%), plus de tirs cadrés (8 tirs cadrés contre 3), et bien sûr l’avantage au score (4-3) : le Benfica Lisbonne a bien géré ce duel. La Juventus Turin est désormais dans l’obligation de réagir lors de ses prochains matchs. Benfica - Juventus en direct

Regardez en direct la Ligue des champions avec RMC Sport et BeIn Sports avec notre offre partenaire juste ici

Le Real Madrid a manqué d’efficacité : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit un peu à l’avantage des Madrilènes (41%-59%), qui se sont d'ailleurs créés plus d'occasions sérieuses, avec 6 tirs cadrés contre 5 tirs cadrés, mais c’est le RB Leipzig qui a su faire la différence au score (3-2). Leipzig - Real en direct

Et c'est Rodrygo qui se charge de mettre ce penalty au fond pour le Real Madrid ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 3 à 2 au Red Bull Arena. Leipzig - Real en direct

L’avantage final au score (7-2) du Paris Saint-Germain est plutôt logique au regard des chiffres disponibles après ce duel. Les Parisiens ont en effet un petit avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de tirs (9 tirs contre 5 pour Maccabi Haifa FC). PSG - Maccabi Haifa FC en direct

Avec un taux de possession de balle aussi favorable (62% -38%), le Manchester City FC pouvait espérer mieux dans ce match. Pourtant, les deux équipes en sont restées à égalité (0-0) après ce duel. C’est même le Borussia Dortmund qui s’est créé le plus de situations devant le but avec 4 tirs cadrés (contre 2 tirs pour Manchester City FC). Dortmund - Manchester City en direct

Le duel a été serré aujourd’hui entre le Celtic Glasgow et le Shakhtar Donetsk (1-1) et chaque formation a tour à tour démontré sa supériorité. Ainsi, le Shakhtar Donetsk affiche un taux de possession de balle supérieur (48% -52%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi davantage de tirs cadrés (5 contre 3). Le score final semble donc logique à l’issue cette rencontre. Celtic - Shakhtar en direct

25/10/22 - 22:48 - Zagreb - Milan AC : Les Croates surclassés au Stade Maksimir (0-4)

C’est le coup parfait pour Milan AC, qui s’impose (0-4) au terme de ce match. C’est pourtant le Dinamo Zagreb qui a affiché le meilleur taux de possession de balle (52% contre 48%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Milanais se sont même montrés plus dangereux devant le but et affichent un meilleur total de tirs cadrés (11 contre 7). Zagreb - Milan AC en direct