DIRECT. Ligue 1 : le programme de la 21e journée et le classement

La Ligue 1 a droit à une journée de championnat en semaine ce mercredi 1er février avec plusieurs belles affiches au programme.

L'essentiel

Début d'un calendrier assez démentiel. Avec le retour de la Ligue des champions et la Ligue Europa dans quelques semaines, les matchs vont s'enchaîner et on commence par la 21e journée de Ligue 1 ce mercredi 1er février. Paris, Lens et Marseille vont lutter en haut du classement alors que les points deviennent cruciaux en bas. Suivez avec nous le multiplex avec les temps forts, les buts et le classement en direct.